Tir distrutto dalle fiamme sull'A1 a Ceprano vicino Frosinone: autista si salva per miracolo dall'incendio

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

La mattina del 28 ottobre ha visto il verificarsi di un incendio di proporzioni spaventose sull’autostrada A1, in direzione sud, tra i caselli di Frosinone e Ceprano. Un tir è stato completamente avvolto dalle fiamme, andando a diventare rapidamente una sorta di torcia ardente e scatenando il panico tra i conducenti che transitavano in quel momento su quel tratto trafficato dell’autostrada. Malgrado le circostanze, il conducente del mezzo pesante è uscito miracolosamente illeso dall’abitacolo.

Un tir in fiamme

Il fuoco ha avvolto completamente il veicolo pesante durante la mattinata, riducendolo a un ammasso fumante di rottami. Fortunatamente, l’autista è riuscito a scendere dal veicolo in tempo, mettendo in salvo la sua vita.

L’episodio accaduto ha dato il via a una risposta immediata da parte delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco, che si sono affrettati sul luogo dell’incidente per arginare le fiamme e garantire la sicurezza della zona.

Fonte foto: Tuttocittà L’incendio che ha coinvolto il tir è avvenuto sulla A1 tra Frosinone e Ceprano

Le cause dell’incendio

L’incendio potrebbe essere stato causato da un guasto meccanico al tir, anche se si saprà di più una volta che sarà accertata la dinamica di quanto accaduto, da parte delle autorità.

In questo caso, il rischio per l’autista del mezzo era sicuramente molto alto, ma fortunatamente l’episodio si è concluso solo con un grande spavento, senza culminare in una tragedia.

Il tratto dell’A1 chiuso nella notte

Curiosamente, lo stesso tratto di autostrada A1 tra Frosinone e Ceprano è stato soggetto a una chiusura programmata nella notte precedente.

Questa disposizione era stata necessaria per consentire i lavori di sostituzione dei punti luce lungo la strada. L’intervento, programmato tra venerdì 27 e sabato 28 ottobre, ha comportato la temporanea chiusura della stazione di Ceprano.

In particolare, dalle 21:00 di venerdì 27 alle 2:00 di sabato 28 ottobre, la stazione di Ceprano è stata chiusa in entrata verso Roma e in uscita per chi proveniva da Napoli. Dalle 1:00 alle 6:00 di sabato 28 ottobre, invece, la stazione è stata chiusa in entrata verso Napoli e in uscita per chi proveniva da Roma.

Per ovviare ai problemi di circolazione, sebbene ridotti dato l’orario notturno, i viaggiatori sono stati invitati a prendere percorsi alternativi, come utilizzare le stazioni di Pontecorvo o Frosinone per evitare possibili disagi.