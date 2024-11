Tir contro il pullman delle giovanili dell'Empoli sulla A12, schianto violento: come stanno i giocatori

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Terribile incidente autostradale sulla A12. Un tir si è scontrato con il pullman che trasportava i giocatori di una delle squadre giovanili di calcio dell’Empoli, fermo in corsia d’emergenza per un guasto. Illesi i giocatori, grave il conducente del camion.

Incidente per il pullman dell’Empoli giovanile

Grave incidente sulla A12 Genova Rosignano. Un camion ha travolto il pullman che stava trasportando alcuni giocatori delle giovanili dell’Empoli ed era fermo in corsia di emergenza per un guasto.

Lo scontro è avvenuto nei pressi del casello Versilia, in direzione sud. Non è chiaro il motivo per cui il camion abbia sbandato e sia finito nella corsia di emergenza dove era fermo il piccolo pullman della squadra toscana.

Fonte foto: Tuttocittà La zona dove è avvenuto l’incidente

Dopo essersi scontrato con il pullman, il tir ha poi proseguito la sua corsa strisciando per diversi metri contro il guardrail e fermandosi quando la cabina del conducente era quasi completamente distrutta.

Come stanno i ragazzi e l’autista del camion

Tutti i ragazzi che erano a bordo del piccolo pullman che trasportava i giocatori delle giovanili dell’Empoli, tutti 16enni, sono rimasti quasi completamente illesi nello scontro con il camion.

Soltanto tre di loro sono stati portati al pronto soccorso in codice verde per alcune lievi escoriazioni che non risultano però essere gravi. Peggiori invece le condizioni del conducente del mezzo pesante.

Il camionista che guidava il tir infatti ha riportato le ferite più gravi nello scontro ed è stato portato in ospedale. È ricoverato in codice giallo da un’ambulanza del 118 stando a quanto riportato dal Corriere della Sera.

Traffico sulla A12 per l’incidente tra tir e pullman

Sul luogo dell’incidente, oltre alle ambulanze del 118 che hanno prestato i primi soccorsi, si è recata anche una pattuglia della polizia stradale sia per effettuare i rilievi sull’incidente e ricostruire cosa sia accaduto, sia per deviare il traffico.

Queste operazioni hanno però causato problemi significativi al traffico autostradale. Si è infatti creata una coda di 3 chilometri tra i caselli di Versilia e Viareggio, che ha rallentato un tratto importante della A12.

Una volta risolto l’incidente e spostati i mezzi coinvolti, il traffico ha ripreso a scorrere regolarmente.