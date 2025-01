Timothée Chalamet in bici elettrica sul red carpet a Londra viene multato, beffa e accuse all'attore

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Curiosa disavventura per Timothée Chalamet. Alla presentazione del suo ultimo film a Londra, il famoso attore si è presentato sul red carpet in bici elettrica. Per lui però è arrivata ben presto la beffa: una multa di 65 sterline che gli ha recapitato l’azienda di bike sharing per parcheggio illegale.

Timothée Chalamet multato per la bici elettrica

È stata una premiere diversa dal solito quella di “A Complete Unknown”, biopic sulla vita e la carriera di Bob Dylan. Per vestire i panni del cantautore è stato scelto Timothée Chalamet, uno dei volti più noti in questo momento del cinema hollywoodiano.

Alla presentazione della pellicola a Londra però l’attore ventottenne è stato multato. Il motivo? Dopo essersi presentato sul tappeto rosso in bicicletta, l’app di bike sharing elettronico lo ha sanzionato perché, secondo i propri rigidi codici etici, il mezzo era stato parcheggiato in modo sbagliato.

Fonte foto: IPA Un primo piano dell’attore

Il motivo

A raccontare l’aneddoto è stato lo stesso Chalamet nel talk show francese “Quotidien”. Tra lo stupito e il divertito, l’attore ha sottolineato come avesse scelto la bici elettrica per arrivare puntuale all’appuntamento ed evitare il traffico della metropoli britannica.

Il parcheggio errato però gli è costato la multa. L’inflessibile app del sistema di bike sharing Lime gli ha presentato il conto sotto forma di una sanzione da 65 sterline, circa 77 euro. “Non potevo parcheggiare lì, quindi ho preso una multa. Ed è una cosa orribile, perché era pubblicità per loro”, ha detto il divo.

“È ecologico”, si era limitato a rispondere a quanti lo avevano visto arrivare alla premiere al BFI Southbank in questo inusuale modo. La sua scelta ecologica gli è però “costata cara” e, oltre alla sanzione pecuniaria, gli erano arrivate diverse critiche per il suo comportamento da parte di quanti credevano l’avesse fatto per un tornaconto personale. Altri invece lo avevano lodato per il messaggio che pareva volesse mandare e per il suo essere spesso anticonformista.

L’attore e le foto virali sui social

Le immagini dell’attore in bici, scattate dai tanti fotografi presenti a Londra, in Gran Bretagna, erano ben presto diventate virali e lo ritraevano in una nuova e inedita veste.

Non è la prima volta che la star diventata famosa con il film “Chiamami col tuo nome” si rende protagonista di avvenimenti che alimentano il tam-tam sui social. Solo poche settimane fa, si era presentato, in incognito, a una gara di suoi sosia tenutasi a New York e, divertito, aveva poi scattato foto coi partecipanti.

Attore ormai di fama globale, per la sua interpretazione di Dylan in “A Complete Unknown” – uno dei film più attesi dell’anno – si è guadagnato una nomination come miglior attore ai Golden Globe, ai Critics Choice Awards, ai SAG Awards e ai BAFTA. E a breve potrebbe arrivarne un’altra per gli Oscar. La sua trasformazione in uno dei cantanti viventi più noti al mondo è stata apprezzata dai critici e dallo stesso vincitore di un Premio Nobel che ha accolto in modo positivo il lavoro fatto da Chalamet. In Italia l’arrivo del film è previsto per il 17 gennaio, quando ci sarà l’anteprima, mentre nelle sale sarà presente dal 23 dello stesso mese.