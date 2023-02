Rete Tim, problemi nella navigazione con Telecom Italia in diverse città. Cosa sta succedendo

Problemi per gli utenti che navigano con Tim. Nella mattinata di domenica 5 febbraio in diverse città italiane si sono registrati rallentamenti nei servizi o down totali. Le anomalie hanno riguardato l’accesso da rete fissa e, in misura minore, anche da mobile.

La maggior parte delle segnalazioni arrivano dalle città più grandi: Torino, Milano, Bologna, Firenze, Perugia, Roma, Napoli, Bari, Catania e Palermo. In alcune zone il servizio è del tutto sospeso, in altre zone si procede a singhiozzo.

Come riferisce l’agenzia ‘Adnkronos’ la polizia postale avrebbe escluso l’attacco hacker.

Un portavoce di Telecom Italia ha reso noto che “è stato rilevato un problema di interconnessione internazionale” e che “sono in corso le analisi per la risoluzione del problema”.

Al momento agli utenti che affollano con commenti indignati le pagine social dell’azienda viene richiesto di mandare messaggi privati indicando i dettagli sulla natura del disservizio inserendo anche “numero telefonico, nome, cognome e codice fiscale del titolare della linea”.

Su Twitter impazza l’hashtag #Timdown che raccoglie la rabbia, l’amarezza e l’ironia degli utenti.

Gli abbonati Tim si riversano in massa a commentare su pagine come Downdector e assistenza-clienti.it. Alle 13:00 le segnalazioni erano quasi 7.500.

#DownRadar Alert! Nella mattinata di oggi, 5/2/2023, stiamo ricevendo segnalazioni relative a problemi TIM. Alle ore 13 abbiamo ricevuto 2302 segnalazioni di problemi e disservizi! Dati in tempo reale su: https://t.co/hiBIEORdtf #timdown #tim — Assistenza-Clienti.it (@servizioclienti) February 5, 2023

[Notizia in aggiornamento]