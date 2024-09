Tiktoker Domenico Ferraro arrestato a Caserta, accusato di ricettazione: a casa orologi lussuosi e arma rubata

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Arrestato a Parete, vicino Caserta, Domenico Ferraro, tiktoker da 70mila follower e quasi mezzo milione di like in totale. Ferraro è noto per i suoi video sugli orologi di lusso. Durante la perquisizione a casa del 43enne la polizia ha rinvenuto una pistola, pallottole, un ingente quantitativo di contanti e orologi la cui provenienza dovrà essere approfondita, oltre a pezzi di ricambio apparentemente falsi.

La pistola sequestrata a Domenico Ferraro

La perquisizione nell’abitazione di Domenico Ferraro è stata compiuta dagli agenti della Squadra Mobile di Napoli, come riporta l’agenzia Ansa.

Nella camera da letto di Ferraro è stato trovato un involucro contenente 21 proiettili calibro 9×19 parabellum, 10 proiettili calibro 6×35 e 13 proiettili calibro 7.65 mentre.

Fra gli oggetti sotto sequestro una pistola Beretta modello 70 calibro 7×65 con caricatore inserito. L’arma è poi risultata essere stata rubata nel 2009. La pistola era nel cassetto di una scrivania.

I contanti

Durante i controlli è stata rinvenuta una grande quantità di denaro in banconote di vario taglio: all’interno di una parete in cartongesso c’erano 120.000 euro; in un’altra stanza della casa, scrive l’Ansa, sono stati trovati ulteriori 122.000 euro.

Gli orologi di lusso

La polizia ha sequestrato al tiktoker anche 96 orologi di lusso di varie marche privi di garanzie e attestati di provenienza. Il valore stimato è di circa 1 milione di euro.

Sequestrate anche garanzie e scatole di cui dovranno essere accertate provenienza e autenticità. La polizia ha portato via anche parti di orologi griffati come ghiere e quadranti che sarebbero risultate contraffatte.

Le accuse al tiktoker

Ferraro è stato arrestato in flagranza e denunciato per detenzione illegale di arma da fuoco clandestina con relativo munizionamento, ricettazione, riciclaggio, contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.

Gli orologi sembrerebbero essere autentici ma gli investigatori ipotizzano che possano essere stati importati eludendo le norme doganali, e dunque frutto di contrabbando.