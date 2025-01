TikTok bloccato negli Usa e sostituito da Vine? Musk lavora al ritorno, come funziona l'app dei video

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Mentre Donald Trump ha promesso di occuparsi, a breve, della questione relativa al bando di TikTok negli Usa, Elon Musk lancia la sua proposta. Su X, il Ceo di Tesla e SpaceX ha lasciato intendere che sta pensando concretamente a un possibile ritorno di Vine, piattaforma social lanciata nel 2013, che nel 2017 cessò le attività.

Un’alternativa a TikTok: la proposta di Musk

In un commento su X, Elon Musk ha proposto, in maniera indiretta ma senza ironia, la sua soluzione per risolvere il problema del bando di TikTok negli Usa.

Secondo quanto riportato dall’AGI, rispondendo ad un commento di un utente di X, che proponeva il ritorno alla piattaforma Vine, Musk ha risposto con un eloquente “Ci stiamo lavorando”.

Fonte foto: ANSA

Uno scatto di Elon Musk, immagine di repertorio

Anche se il presidente Donald Trump ha assicurato che si occuperà del futuro del social cinese a breve, dunque, iniziano a prendere piede le possibili alternative a TikTok.

Vine potrebbe sostituire TikTok negli USA: come funziona

Ancor prima di TikTok, Vine introdusse nel mondo dei social media il fenomeno dei video brevi.

La piattaforma consentiva la creazione di brevissimi clip, della durata massima di 6 secondi, venne lanciata nel 2013 e ottenne un discreto successo anche negli Usa. Il funzionamento della piattaforma si basava proprio sui Vines, così venivano chiamate le brevi clip, che potevano essere condivise anche su altri social media.

Tuttavia, l’app perse il confronto (e il sostegno pubblicitario) contro colossi come Instagram e YouTube.

La piattaforma oggi proposta da Elon Musk come possibile alternativa a quella cinese ha ufficialmente cessato le attività nel 2017, trasformandosi in Vine Camera, un’app per la creazione e la modifica di video. La parte social, invece, è passata all’ex Twitter, ora X.

Social che, com’è noto, è di proprietà di Musk.

Una futura rivoluzione social?

Vine è passato infatti alla proprietà di Twitter già prima che andasse online per la prima volta. Twitter acquisì infatti la piattaforma nel 2012.

C’è da sottolineare, tra l’altro, che da anni si parla di un possibile recupero di Vine. Il bando di TikTok negli Usa, quindi, potrebbe rappresentare l’occasione ideale, per Elon Musk, per rilanciare Vine.

Il Ceo di SpaceX, Tesla e X potrebbe dunque avviare a breve una rivoluzione nel mondo dei social. Resta però da capire come reagiranno gli ex utenti di TikTok USA e se il revival di Vine sarà effettivamente realizzabile.