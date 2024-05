Tijani Babangida gravissimo dopo un incidente in Nigeria: morto il fratello Ibrahim, anche lui ex calciatore

Tragedia in Nigeria. Tijani Babangida, idolo calcistico nazionale, sarebbe in condizioni gravi dopo essere stato coinvolto in un incidente automobilistico. Presente sull’auto anche suo fratello maggiore Ibrahim, anche lui ex calciatore, che sarebbe morto,

Ibrahim e Tijani Babangida, incidente stradale drammatico in Nigeria

Secondo quanto riportato dalla stampa, Tijani verserebbe in condizioni critiche, ma sarebbe cosciente. Ibrahim invece non ce l’avrebbe fatta.

Coinvolta anche la moglie di Tijani nell’incidente, trasportata con il marito in ospedale.

Fonte foto: GETTY Una foto di Tijani Babangida ai tempi in cui vestiva la maglia dell’Ajax

La carriera di Tijani Babangida

Tijani Babangida è nato a Kaduna il 25 settembre 1973. Ha fatto la storia del calcio nigeriano ed ha vestito la maglia di blasonate squadre europee.

Di ruolo attaccante, ha iniziato la sua carriera in patria, indossando i colori del Niger Tornadoes. Si è poi trasferito in Olanda dove ha giocato per il VVV-Venlo, la Roda JC e l’Ajax.

Nel 1998 ha preso parte al campionato del mondo. Dopo una parentesi in Turchia, è tornato a giocare nei Paesi Bassi nelle file del Vitesse Arnhem. L’ultimo scampolo di carriera lo ha trascorso in Arabia Saudita (Al-Ittihad) e in Cina. Si è ritirato nel 2005.

Il palmarès di Tijani Babangida

Ha vestito la maglia della nazionale per 36 volte, segnando 5 reti, Con la selezione olimpica ha vinto la medaglia d’oro ai Giochi di Atlanta 1996.

Nei club ha vinto diverse competizioni importanti: il campionato olandese nel 1997-1998, due coppe dei Paesi Bassi, una nel 1997-1998 e una l’anno successivo, una coppa di Turchia nel 2000-2001 ed un campionato saudita nel 2002-2003.

Anche il fratello Ibrahim, che ha frequentato le giovanili del Barcellona, ha avuto una carriera professionistica nel mondo del calcio, seppur non ai livelli di Tijani.