Tifoso precipita dalla curva dello stadio durante Novara-Pro Patria in Serie C: è gravissimo in ospedale

Grave incidente al termine della gara tra Novara e Pro Patria in Serie C, con protagonista un tifoso di circa 40 anni che è caduto nel fossato dello Stadio Silvio Piola, precipitando da un’altezza di 7-8 metri. Il 40enne, scivolato forse a causa della pioggia o dopo essersi sporto dalla balaustra in modo pericoloso, è stato trasportato in rianimazione all’ospedale di Novara, dove è in condizioni critiche.

Precipitato durante Novara-Pro Patria, tifoso grave

Il drammatico episodio è accaduto nel pomeriggio di sabato 25 gennaio, al termine della gara di Serie C persa 2-1 dalla Pro Patria contro il Novara.

Un tifoso di circa 40 anni è in condizioni gravissime, dopo essere precipitato nel fossato della curva ospite allo stadio Silvio Piola di Novara.

La caduta del tifoso per 7 metri

Dopo il fischio finale, mentre i giocatori della Pro Patria si avvicinavano ai tifosi per un saluto, questi ultimi esprimevano il loro malcontento per il periodo difficile attraversato della squadra.

Il supporter, probabilmente sbilanciandosi troppo dal parapetto, ha perso l’equilibrio ed è caduto nel vuoto, un’altezza di circa sette metri e battendo la testa, secondo le prime ricostruzioni.

Un’ambulanza presente allo stadio è intervenuta subito, seguita poi da un mezzo medicalizzato. Le condizioni dell’uomo sono apparse critiche fin dalle prime battute, e dopo un prolungato intervento di rianimazione sul posto, è stato trasferito d’urgenza in rianimazione all’ospedale Maggiore di Novara.

Nel frattempo un’atmosfera surreale e silenziosa ha avvolto l’intero stadio, spingendo le squadre a cancellare le consuete conferenze stampa post partita.

Il comunicato del Novara

“Novara Football Club esprime la propria vicinanza alla società Aurora Pro Patria 1919 per il grave incidente occorso ad un proprio tifoso al termine del match disputato oggi al Piola” si legge in un comunicato ufficiale della società calcistica piemontese.

“Per tale motivo e come forma di rispetto, in questo momento di grande apprensione da parte di tutti, il Club non ha ritenuto opportuno rilasciare interviste nel post gara” si chiarisce nella nota.

Le testimonianze contrastanti Diverse sono le versioni rispetto al tragico episodio avvenuto allo stadio Piola di Novara, sebbene tutto faccia comunque ipotizzare che sia il frutto di uno sfortunato incidente. Secondo alcuni testimoni, citati da Il Giornale, il tifoso 40enne sarebbe stato visto in posizione pericolosa, a cavalcioni sulla balaustra della curva. Complice la pioggia, sarebbe quindi scivolato e precipitato nel fossato sottostante.