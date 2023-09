Tifoso del Newcastle accoltellato a Milano prima della partita di Champions League: aggredito da 7 persone

Giornalista professionista, caporedattore di Virgilio Notizie: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Agguato nella notte. Un tifoso inglese 58enne del Newcastle, squadra ospite del Milan nella prima giornata della fase a gironi della Champions League martedì 19 settembre, è stato accoltellato intorno alla mezzanotte alla schiena e alle braccia. Era con un suo amico, sarebbe stato aggredito da un gruppo di 7 persone incappucciate. Ricoverato in ospedale, non è in pericolo di vita. Indagini in corso della Digos.

Tifoso del Newcastle accoltellato nella notte

Il tifoso inglese finito in ospedale ha ricevuto una coltellata alla schiena e due alle braccia tra via Segantini e via Gola a Milano, intorno alla mezzanotte tra lunedì 18 e martedì 19 settembre.

Ad aggredire lui e un suo amico sarebbe stato un gruppo di 7 persone incappucciate

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona in cui è stato aggredito il tifoso del Newcastle a Milano, tra via Segantini e via Gola

I soccorsi

Sul posto è intervenuta una volante della polizia e l’uomo è stato portato all’ospedale Policlinico, dove non è in gravi condizioni.

Indagini in corso

Sull’episodio sta indagando la Digos. Al momento non è possibile stabilire se l’uomo sia stato aggredito per motivi calcistici o meno.

Alle 18:45, a San Siro, è in programma la prima sfida della fase a gironi di Champions League tra il Milan e il Newcastle.