Tifosi della Lazio attaccano quelli della Real Sociedad, accoltellati e presi a calci in testa: due sono gravi

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Violenze nella notte a Roma. Alcuni tifosi della Lazio hanno assaltato il pub Finnegan, nel rione Monti, dove si trovavano alcuni tifosi spagnoli della Real Sociedad, alla vigilia del match di Europa League tra i due club. L’aggressione, proseguita in via Leonina, ha provocato nove feriti tra i sostenitori della squadra basca, tre dei quali sono stati accoltellati. Uno di loro è stato dimesso, uno si trova in prognosi riservata (non è in pericolo di vita) e il terzo è ricoverato con una prognosi di 30 giorni.

Gli scontri tra i tifosi della Lazio e quelli della Real Sociedad

Tutto ha avuto inizio con l’assalto di una rappresentanza di ultrà della squadra biancoceleste (oltre 80 persone) contro un gruppo di circa 70 tifosi della Real Sociedad nel locale che si trova in via Leonina, nel rione Monti, vicino al Colosseo. L’agguato è avvenuto nella serata di mercoledì 22 gennaio.

Come riportato da Repubblica, il “blitz” è proseguito con l’inseguimento dei tifosi della squadra di San Sebastián lungo le strade circostanti, fino al pestaggio con bastoni, coltelli e bombe carta che ha portato al ferimento di nove persone.

Fonte foto: ANSA Il materiale usato per l’aggressione dei tifosi spagnoli e sequestrato dalla polizia

Due supporter spagnoli sono stati trasportati in codice rosso rispettivamente al policlinico Umberto I e al San Giovanni.

Altri due sono stati ricoverati in codice giallo all’ospedale Fatebenefratelli dell’isola Tiberina e al Santo Spirito.

Le indagini della Digos

Un cliente di un bar vicino al pub Finnegan ha filmato l’aggressione con lo smartphone e ha pubblicato il video sui social.

Alcuni ultrà laziali che hanno partecipato agli scontri sono stati identificati grazie all’intervento degli agenti della Digos di Roma. Sono in corso le indagini per risalire all’identità di tutti i soggetti coinvolti: gli inquirenti stanno visionando in queste ore le immagini delle telecamere di videosorveglianza comunali.

I motivi degli scontri sarebbero da ricondurre alle tradizioni politiche delle due tifoserie: quella basca (San Sebastián si trova nella comunità autonoma dei Paesi Baschi, in Spagna) è storicamente di sinistra, mentre è nota la simpatia per gli ambienti di estrema destra all’interno della curva laziale.

La testimonianza su Facebook

“Ricevo una telefonata da una mia amica: ‘Sono a via Urbana ci sono scontri tra tifosi. Una violenza mai vista. Ho avuto paura'”, ha scritto in un post pubblicato su Facebook l’utente Giorgio Benigni.

L’uomo ha raccontato di essere giunto sul luogo degli scontri intorno alle 23.30, trovando l’ ambulanza, la polizia, i residenti e i titolari dei locali ammutoliti e attoniti.

“Pare – prosegue il post – che i tifosi della Lazio abbiano assaltato con spranghe e coltelli quelli del Real Sociedad, che domani dovrebbero incontrare all’ Olimpico (…). Una via devastata, un rione impaurito, una città violentata. Di fatto dai suoi stessi cittadini. Non è possibile che questi fatti restino impuniti. Che non ci siano conseguenze e che si derubrichi questa vicenda a una ragazzata”.

Le modifiche alla viabilità per il match

In vista della partita di Europa League tra le due squadre, a Roma verranno apportate modifiche alla mobilità (come di consueto).

I divieti di sosta interesseranno il centro della capitale, in particolare: largo Corrado Ricci, via Cavour, via del Colosseo (tra largo Corrado Ricci e via Frangipane), via Frangipane (tra via del Colosseo e via del Cardello), via del Cardello (tra via Frangipane e via Cavour), vicolo del Buon Consiglio, via del Buon Consiglio e via del Pernicone.