Tifosi del Trento accendono un fumogeno allo stadio, scattano due Daspo: colpiti ultras della "Nuova guardia"

Due tifosi sono stati sanzionati con Daspo per l’accensione di un fumogeno durante una partita di calcio. L’episodio è avvenuto il 29 ottobre allo stadio Briamasco di Trento, durante l’incontro tra Ac Trento e Virtus Verona, valido per il campionato di Serie C – Girone A.

Provvedimenti emessi dal Questore

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il Questore di Trento ha emesso due Daspo nei confronti di due tifosi, rispettivamente di 20 e 36 anni, appartenenti al gruppo ultras “Nuova guardia”. I provvedimenti sono stati adottati a seguito dell’accensione di un fumogeno durante la partita.

Indagini della D.I.G.O.S.

Grazie agli accertamenti della D.I.G.O.S. della Questura di Trento, è stato possibile ricostruire dettagliatamente i fatti, portando all’emissione dei provvedimenti da parte della Divisione Anticrimine. Questi sono stati successivamente firmati dal Questore.

Dettagli delle sanzioni

Ai due tifosi è stato imposto il divieto di accesso alle manifestazioni sportive per 3 anni e 5 anni rispettivamente. Il trentaseienne, recidivo in materia di manifestazioni sportive, dovrà inoltre presentarsi per un anno all’Ufficio di Polizia territorialmente competente.

