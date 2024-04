Ticket da 5 euro per entrare a Venezia, proteste dei centri sociali contro Brugnaro: "La città non si vende"

Giornalista professionista e redattore televisivo, si occupa soprattutto di Esteri, geopolitica, immigrazione e Scienza. Laureato in comunicazione politica, da sempre interessato alla storia e ai fatti del mondo, ha realizzato reportage e approfondimenti per diverse testate nazionali e programmi divulgativi.

Ticket da 5 euro per l’ingresso a Venezia, proteste questa mattina contro il sindaco Luigi Brugnaro da parte di circa 300 appartenenti ai centri sociali che hanno anche assaltato le forze dell’ordine provando a superare il cordone. A Piazzale Roma la manifestazione di protesta contro la misura per turisti giornalieri, al via da oggi 25 aprile, ha preso di mira il primo cittadino contro l’idea di una “Veniceland”, con slogan come “la città non si vende”.

Centri sociali in protesta a Venezia contro il ticket di ingresso da 5 euro

A Venezia circa 300 appartenenti ai centri sociali erano in protesta nella mattina di oggi, giovedì 25 aprile, contro il ticket di ingresso da 5 euro per la città in vigore da oggi.

La manifestazione ha avuto luogo in Piazzale Roma e si sono registrati momenti di tensione al momento dell’assalto al cordone delle forze dell’ordine per raggiungere l’area della stazione ferroviaria.

Fonte foto: Getty Images Il codice QR per entrare a Venezia

Alla stazione c’era infatti il posto di controllo sui voucher per l’ingresso o sui codici per l’esenzione.

Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro contestato per il ticket da 5 euro: “La città non si vende”

Contestato soprattutto il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro per l’idea di una “Veniceland” attuata con l’introduzione del ticket da 5 euro per l’ingresso giornaliero alla città.

“Venezia non si vende, si difende”, si leggeva sui cartelloni alzati in protesta dai manifestanti, contrari alla misura per limitare il turismo selvaggio nella città.

Una seconda manifestazione di cittadini contrari al biglietto si è svolta vicino al posto di controllo dei codici, terminata con un abbraccio dopo il confronto con il sindaco Brugnaro.

Ticket Venezia a 5 euro, come funziona e chi deve pagarlo

Il ticket da 5 euro per l’ingresso a Venezia è una misura sperimentata dal comune della città veneta per limitare il turismo selvaggio durante l’alta stagione.

Si tratta di un biglietto da pagare per l’ingresso giornaliero dopo la registrazione sul portale apposito, soluzione sperimentale che durerà fino al 14 luglio 2024 nelle sole date da “bollino nero”.

Esenti dal pagamento i residenti a Venezia, i cittadini del Veneto, i lavoratori occasionali, i residenti temporanei, i bambini sotto i 14 anni e le persone con disabilità.