Thomas Ceccon e l'attacco diretto a Federica Pellegrini: "Non mi rappresenta niente, mai una parola"

Thomas Ceccon, stella del nuoto italiano e campione olimpico, ha rilasciato un’intervista in cui non ha esitato a esprimere la propria opinione su Federica Pellegrini, un’icona del nuoto mondiale e della stessa Nazionale Italiana.

Thomas Ceccon, attacco a Federica Pellegrini

Le sue parole sono state sorprendenti e dirette: “Federica Pellegrini non mi rappresenta niente. Non è mai venuta a dirmi una parola. Si fa i fatti suoi, e io mi faccio i miei. L’ho vista allenarsi tantissimo. L’ho ammirata come sportiva, per il resto, sinceramente, no”.

Il tono di Ceccon è sembrato molto critico, lasciando intendere una certa distanza tra lui e Pellegrini, nonostante i due condividano lo stesso sport e abbiano trascorso del tempo nelle stesse strutture di allenamento.

Fonte foto: ANSA

Thomas Ceccon

Le sue dichiarazioni al Corriere della Sera, sono arrivate durante un’intervista che aveva come tema principale la sua carriera, le Olimpiadi e la sua vita personale, ma il discorso si è spostato su Pellegrini quando è stato chiesto cosa rappresentasse per lui.

“Mi sento svuotato”

La presa di posizione sulla Divina sembra confermare quanto il giovane campione si consideri un elemento a sé stante all’interno del gruppo del nuoto italiano.

Nonostante la sua ammirazione per le gesta sportive di Pellegrini, Ceccon ha reso chiaro che, dal punto di vista personale, non c’è stato alcun legame o supporto da parte sua.

Nel corso dell’intervista, il campione olimpico dei 100 dorso ha parlato delle difficoltà che sta affrontando dopo il trionfo di Parigi: “Mi sento svuotato, vado a letto all’alba“.

Durante l’esperienza francese, l’atleta italiano era finito al centro delle cronache per la scelta di dormire fuori dal Villaggio Olimpico.

Il “nonnismo” in Nazionale

Ceccon ha parlato pure di alcuni atti di “nonnismo” subiti durante i primi anni in Nazionale, episodi che avrebbe accettato in parte per la sua giovane età e la sua irruenza.

“Forse è stata anche colpa mia: ero molto giovane, facevo casino. Però un atleta più grande, se vuole spiegarti come ci si comporta, può avere altri modi che non riempirti di olio la valigia con i vestiti”, ha concluso Ceccon.