Thomas Ceccon condivide un post di Andrea Pucci contro Gianmarco Tamberi: la polemica post Olimpiadi di Parigi

Una possibile nuova polemica divampa in coda alle Olimpiadi di Parigi 2024, investendo due fra gli atleti italiani più noti e apprezzati come Thomas Ceccon e Gianmarco Tamberi. Il nuotatore italiano ha sollevato un polverone sui social, per aver condiviso una storia Instagram del comico Andrea Pucci, che lodava Ceccon e lanciava una frecciata all’altista. Il gesto di Ceccon, che ha commentato il post del comico dandogli del “numero 1”, è stato interpretato come una critica al capitano della squadra olimpica, che fa spesso parlare di sé anche per questioni extra sportive.

Thomas Ceccon e il post contro Gianmarco Tamberi su Instagram

Va detto che non è passato inosservato l’atteggiamento di Gianmarco Tamberi, spesso accusato di cercare troppo i riflettori. E Thomas Ceccon finisce per alimentare questa critica, ricondividendo il post di Andrea Pucci.

L’episodio ha acceso ulteriormente il dibattito sui due atleti, che hanno personalità molto diverse, uno più introverso, l’altro senza problemi nel mettersi in mostra.

I due si ritroveranno il 23 settembre al Quirinale, dove saranno ospiti del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella insieme agli altri medagliati azzurri.

Anche se Tamberi non ha conquistato una medaglia a queste Olimpiadi, sarà infatti presente in qualità di “capitano” della squadra olimpica.

Il post di Andrea Pucci

Nel post, Pucci elogiava Ceccon per i suoi successi a Parigi (oro nei 100 metri dorso, bronzo nella staffetta 4×100 stile libero), ma allo stesso tempo, lanciava sottili critiche, pur senza nominarlo direttamente, a Gianmarco Tamberi.

Parlando di Ceccon, il comico ha scritto: “Questo è un campione, non fa scene da protagonista”. Un’opinione che ha visto moltiplicare la sua risonanza dopo che Ceccon ha deciso di ripubblicarla sul suo profilo, accompagnato dalla didascalia “Pucci n.1”.

Le differenze fra Thomas Ceccon e Gianmarco Tamberi

I due sportivi sono praticamente l’opposto in termini di personalità. Da un lato c’è Ceccon, un “campione discreto” che evita i riflettori e ha rapidamente smorzato le critiche sui problemi del villaggio olimpico.

Dall’altro c’è Tamberi, un autentico animale da spettacolo, capace di catturare l’attenzione tanto nelle vittorie quanto nei momenti di sconforto, come dimostrato a Parigi, dove ha condiviso costanti aggiornamenti sul suo stato di salute.

Per il momento Tamberi non ha risposto alla presunta “frecciata” di Ceccon, ma ci sarà modo eventualmente di chiarirsi il 23 settembre al Quirinale, quando entrambi saranno da Mattarella.