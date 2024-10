Theo Hernandez accusato di stupro da Luisa Kremleva, a processo finisce lei: rischia il carcere per calunnia

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Nei guai Luisa Kremleva, modella e star di Instagram che nel 2017 accusò il calciatore Theo Hernandez di stupro. La donna, volto noto della tv spagnola, dovrà presentarsi a processo il prossimo 28 ottobre presso il tribunale della città di Malaga per rispondere ora dell’accusa di calunnia. L’atto preliminare dei giudici avanza la richiesta di due anni di carcere per la ragazza, oltre a una multa di 12 mila sterline.

La modella Luisa Kremleva e l’accusa di stupro a Theo Hernandez

La vicenda che vede coinvolti i due risale al 2017. Quell’anno Kremleva aveva denunciato Hernandez, attuale difensore del Milan e della nazionale francese, per aver subito violenza sessuale mentre si trovava a bordo di un’automobile nei pressi di una discoteca spagnola.

Stando alla versione fornita dalla modella, il calciatore le avrebbe anche causato lesioni al ginocchio in seguito a una discussione al termine della quale lei sarebbe stata spinta fuori dal veicolo (una Porsche Cayenne).

Fonte foto: ANSA Theo Hernandez durante i quarti di finale di Euro 2024 tra Francia e Portogallo

“Ho le prove dell’attacco sul mio fondoschiena e alle mie ginocchia. Mi piacerebbe molto se Theo si scusasse. È il minimo che merito”, aveva dichiarato all’epoca Kremleva in un’intervista rilasciata a un giornale.

Subito era arrivata la smentita di Hernandez (mai arrestato per la vicenda), che aveva sostenuto di avere avuto solo rapporti sessuali consensuali con la donna.

I filmati contro la donna e la nuova accusa

All’epoca dei fatti, la polizia spagnola confermò al The Sun che erano in corso indagini relative a un’accusa di violenza sessuale. Il tribunale tuttavia decise di archiviare il caso, dal momento che non c’erano prove contro l’atleta.

Successivamente, nell’inchiesta emersero filmati di telecamere di sorveglianza che mostravano come la donna fosse caduta accidentalmente fuori dalla discoteca, circostanza in cui aveva riportato le ferite al ginocchio denunciate.

Secondo la nuova accusa di calunnia, quindi, Kremleva avrebbe agito “maliziosamente” e avrebbe avanzato le accuse di stupro solo perché Hernandez si era rifiutato di tornare a casa insieme a lei dopo il rapporto sessuale.

La reazione della modella

“Non sono stata arrestata. Non sono stata condannata per alcun crimine. La verità verrà fuori“, ha fatto sapere attraverso i suoi social Kremleva, dopo la nuova accusa.

“Mia figlia non è in stato di arresto – ha aggiunto a una tv spagnola la madre della ragazza -. È andata a ritirare una notifica del tribunale. Con il tempo la verità verrà a galla”.

Chi è Theo Hernandez

Theo Hernandez, nato il 6 ottobre 1997 a Marsiglia, è un calciatore francese, terzino sinistro del Milan e della nazionale francese.

Cresciuto nelle giovanili dell’Atlético Madrid, ha esordito tra i professionisti con il Deportivo Alavés e nel 2017 è passato al Real Madrid.

Nel 2019, il suo trasferimento al Milan ha segnato una svolta decisiva nella sua carriera e il suo contributo è stato fondamentale per la vittoria dello scudetto nel 2022.