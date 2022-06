Tg1, perché Francesco Giorgino è stato rimosso dall'edizione della sera. Cosa ha detto il giornalista

Continua a tenere banco in casa Rai la vicenda della rimozione di tre dei quattro conduttori del Tg1 delle 20, Francesco Giorgino, Emma D’Aquino e Laura Chimenti. I tre mezzobusti, volti noti del telegiornale della sera, sono stati retrocessi alla conduzione dell’edizione delle 13,30.

Perché Giorgino è stato rimosso dal Tg1 della sera

Secondo quanto emerso, i tre volti storici del Tg1 Francesco Giorgino, Emma D’Aquino e Laura Chimenti sarebbero stati ‘puniti’ per essersi opposti alla direttrice della testata Monica Maggioni.

Maggioni infatti a fine maggio avrebbe chiesto ai conduttori del telegiornale della sera di occuparsi, a turnazione, della rassegna stampa del mattino presto.

Un incarico più ‘scomodo’ quello della rassegna delle 6.30, che comporta ‘un’alzataccia’ prima dell’alba. Dei quattro conduttori del telegiornale delle 20 soltanto Alessio Zucchini ha accettato, ed è rimasto al suo posto. Gli altri tre ‘ribelli’ sono stati spostati senza tante cerimonie all’edizione meno prestigiosa del giorno.

E senza preavviso. Secondo quanto riporta l’Adnkronos, la rimozione dalla conduzione dal telegiornale delle 20 è stata comunicata il 15 giugno, a un’ora dalla messa in onda. Con Giorgino che alla fine del tg ha salutato il pubblico.

Tg1, la guerra dei certificati medici

Secondo quanto emerso nelle scorse ore, Francesco Giorgino aveva già chiesto all’azienda di non gravare ulteriormente sui suoi turni per motivi di salute, prima ancora della richiesta di partecipare alla rassegna stampa del mattino presto.

Per questo il vicedirettore del Tg1, promosso proprio da Monica Maggioni subito dopo il suo insediamento nel novembre del 2021, ha presentato dei certificati medici. Lo stesso avrebbero fatto anche le altre due conduttrici Emma D’Aquino e Laura Chimenti.

Caso TG1, Giorgino rompe il silenzio

Sul caso del suo allontamento dalla conduzione dell’edizione delle 20 del Tg1, Francesco Giorgino è intervenuto nelle ultime ore rilasciando una breve dichiarazione. “Non sono autorizzato a parlare da disposizioni interne all’Azienda. Anche perché la vicenda è oggetto di valutazione da parte dei miei legali“, ha detto all’Adnkronos.

Poche parole che non spiegano cosa sia accaduto e che non placano le polemiche. Tutt’altro, la decisione del giornalista di rivolgersi ai suoi legali per risolvere la questione è destinata a rinfocolare le polemiche sulla vicenda.