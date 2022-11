Tg1, Monia Venturini interrompe la diretta dall'Egitto all'improvviso: cosa è successo alla giornalista

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Attimi di preoccupazione per la giornalista Monia Venturini, inviata del Tg1 alla Cop27 in corso a Sharm El Sheik, Egitto. Durante una diretta si è bloccata ed ha interrotto improvvisamente il collegamento. Su Twitter, in seguito, ha spiegato i motivi.

Problemi in diretta al Tg1

È successo durante l’edizione del telegiornale delle 20.00 di ieri, venerdì 18 ottobre 2022. La conduttrice Giorgia Cardinaletti si è collegata con Monia Venturini, pronta ad aggiornare sulle novità dalla Cop27, la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

Mentre stava parlando del nodo risarcimenti per i danni causati dai cambiamenti climatici, lo sguardo della Venturini viene catturato da qualcosa fuori dall’inquadratura. Quindi si blocca, guarda a terra e chiede di essere scusata.

“Scusate, ho un problema” dice prima di lasciare l’inquadratura. Il collegamento si interrompe e la parola passa di nuovo alla Cardinaletti, che prosegue senza battere ciglio con il Tg1 serale. In rete, però, sono iniziati a comparire subito post allarmati di chi si interrogava su cosa fosse successo.

La spiegazione (con mistero) di Monia Venturini

È stata la diretta interessata a far luce sulla vicenda, tramite i social network. Dapprima ha condiviso lei stessa un post in cui, secondo quanto riporta il Messaggero, aveva scritto: “Non stavo morendo in diretta, mi hanno bloccato perché qui non si poteva fare il collegamento. Stato di polizia, appunto”.

Tuttavia, quel messaggio è stato poi cancellato – forse per non rischiare di incorrere in ulteriori problemi con le autorità egiziane. La giornalista Monia Venturini ha comunque ribadito la stessa spiegazione sotto un video con lo spezzone del Tg1.

Cosa è successo @MoniaVenturini? Dal Tg1 ore 20 del 18 novembre 2022. pic.twitter.com/vACKWXkQLY — LALLERO (@see_lallero) November 18, 2022

Ad un giornalista di Tvblog che si chiedeva cosa le fosse capitato, l’inviata a Sharm El Sheik ha risposto: “Tutto ok, sto bene. Non ero autorizzata a fare il collegamento e ho dovuto interrompere”.

Blindata la Cop27 in Egitto

Quanto successo a Monia Venturini riflette il clima attorno alla Cop27 di questi giorni. Sharm El Sheik è stata blindata dal presidente al-Sisi, timoroso che il meeting sul clima possa accendere le proteste anti-governative. Ha inoltre escluso le Ong per i diritti umani e limitato gli accrediti all’evento, tagliando del tutto fuori la società civile.

L’appuntamento con la Conferenza delle Nazioni Unite è di fondamentale importanza e il World Economic Forum ha stilato 5 punti imprescindibili da affrontare: l’uso della natura; i prezzi delle materie prime e le crisi alimentari; il tema dell’acqua (inondazioni e siccità); la decarbonizzazione e infine l’adattamento climatico.

La Cop27 si è tenuta dal 6 al 18 novembre. Vi ha partecipato anche Giorgia Meloni durante i primi giorni: è la prima presidente del consiglio italiana ad aver presenziato dal 2015, quando Matteo Renzi si recò a Parigi per l’evento internazionale sul clima.