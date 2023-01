Testimoni di Geova bussano alla porta, anziano gli punta contro un fucile e spara: denunciato

Giornalista freelance. Nato a Cagliari nel 1993, si laurea in Lingue e Comunicazione per poi proseguire gli studi nell’ambito del giornalismo. Muove i primi passi professionali in una webradio e si dedica negli anni all’informazione online. Scrive di cronaca, politica e altre tematiche legate all’attualità.

Infastidito dalla presenza dei Testimoni di Geova che avevano suonato il campanello, ha preso in mano il suo fucile da caccia e ha sparato in aria per allontanarli dalla sua abitazione. L’episodio ha avuto luogo in una piccola cittadina situata nel basso Biellese. Protagonista del fatto, un pensionato di 72 anni che adesso è stato denunciato dai carabinieri.

Uno sparo per scacciare i Testimoni di Geova

La vicenda risalirebbe al pomeriggio dello scorso 7 gennaio. Secondo quanto si apprende dalla ricostruzione dei militari dell’Arma intervenuti sul posto, il 72enne seccato dai Testimoni di Geova davanti alla sua porta si è prima affacciato dal balcone urlandogli contro bruscamente.

Poi, con il fucile imbracciato, ha preso l’insana decisione di sparare un colpo in aria per spaventare e mandare via i predicatori, intenti a fare il giro del vicinato. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. L’uomo aveva un regolare porto d’armi e una licenza di caccia.

Fonte foto: Virgilio Notizie Il fatto è accaduto nella provincia di Biella, in Piemonte

La denuncia

Subito dopo il fatto i carabinieri sono intervenuti sul posto. Entrati nell’abitazione del pensionato hanno provveduto a sequestrare il fucile utilizzato. L’anziano è poi stato denunciato a piede libero per i reati di minaccia grave ed esplosioni pericolose.

Le altre armi detenute

Durante la perquisizione, i militari dell’Arma hanno scoperto che il 72enne era in possesso anche di altre armi, tutte regolarmente detenute. Complessivamente aveva infatti quattro fucili e una carabina, oltre a sedici munizioni.

Nel dettaglio si tratterebbe di due fucili sovrapposti calibro 12, un fucile doppietta calibro 12, un semiautomatico dello stesso calibro e una carabina flobert calibro 9. In seguito alla denuncia i carabinieri hanno sequestrato tutto e gli hanno ritirato anche la licenza di porto d’armi per la caccia.