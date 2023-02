Testi Sanremo 2023, dalla violenza sulle donne alla depressione post partum: temi delle canzoni e citazioni

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Non solo l’amore e il lieto fine. Tra i testi del Festival di Sanremo 2023 ne spiccano due che trattano temi difficili e dolorosi: la depressione post-partum (Levante) e la violenza fisica e psicologica di un rapporto tossico (Mara Sattei). Sullo sfondo le citazioni più originali (come quelle di Rosa Chemical e Colla Zio) e le immancabili ‘parolacce’ (Madame e Articolo 31). Ecco i testi pià interessanti.

Levante e la depressione post-partum

Claudia Lagona, meglio nota come Levante, in ‘Vivo’ canta la necessità di “riprendere possesso della propria vita”, come dice lei stessa in una nota.

Il brano, autobiografico, è nato dopo l’esperienza della depressione post-partum: “Vivo come viene, vivo il male, vivo il bene”, dice il ritornello, che poi esplode in “vivo un sogno erotico, la gioia del mio corpo è un atto magico“.

Fonte foto: ANSA Mara Sattei

Mara Sattei, la violenza sulle donne tra alcol e lividi

‘Duemilaminuti’ di Mara Sattei è stata scritta da Damiano David, frontman dei Maneskin, di cui ha firmato anche la musica con thasup (fratello di Mara Sattei) ed Enrico Brun.

La canzone è dolorosa: parla di un amore tossico, con l’alcol che sotterra i problemi, lividi sul corpo e manipolazione mentale: “Ho capito che non era amore, ma soltanto un gioco che avevi creato per me“.

Le citazioni di Rosa Chemical e Colla Zio

Il 25enne Manuel Franco Rocati, in arte Rosa Chemical, nella sua ‘Made in Italy’ cita ‘Tu vuo’ fa l’americano‘, Vasco Rossi, Adriano Celentano e persino l’Uomo Vitruviano di Leonardo Da Vinci.

Il testo è scritto da Rosa Chemical con Paolo Antonacci, figlio di Biagio.

Anche i Colla Zio, arrivati da ‘Sanremo Giovani’, nella loro ‘Non mi va’ passano da ‘La spada nella roccia‘ a ‘piazza Tienanmen’.

Le “parolacce” nei testi di Madame e degli Articoli 31

Immancabile anche qualche ‘parolaccia’, che a Sanremo prende sempre la scena.

Madame, già nell’occhio del ciclone per la vicenda dei falsi vaccini, ha cambiato titolo alla sua ‘Put****’ in ‘Il bene e il male’, ma nel testo la parola incriminata è rimasta.

Diretti anhe J-Ax e Dj Jad, pilastri degli Articolo 31, che in ‘Un bel viaggio’ si lasciano andare a un liberatorio ‘Vaffa’.

FAQ Cos'è la depressione post-partum? Il Ministero della Salute spiega che la depressione post partum colpisce, con diversi livelli di gravità, dal 7% al 12% delle neomamme ed esordisce generalmente tra la 6^ e la 12^ settimana dopo la nascita del figlio, con episodi che durano tipicamente da 2 a 6 mesi. La donna si sente triste senza motivo, irritabile, facile al pianto, non all’altezza nei confronti degli impegni che la attendono. Si tratta di un disturbo prevenibile attraverso programmi di screening, con conseguenti interventi terapeutici precoci e strutturati che risultano efficaci e ben accettati dall’utente. Per saperne di più, l'approfondimento del Ministero della Salute sulla depressione post partum.