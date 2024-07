Test di Medicina martedì 30 luglio con 60 domande in 100 minuti: come funziona l'esame scritto

Martedì 30 luglio si terrà la seconda e ultima sessione del test di ingresso per la facoltà di Medicina. La prova scritta consiste in 60 domande a risposta multipla da completare in 100 minuti, con inizio previsto per le 13 in tutti gli atenei.

Martedì 30 luglio il test di Medicina

Gli studenti dovranno presentarsi con qualche ora di anticipo, come specificato dai singoli istituti.

Come riporta La Repubblica, le domande del test sono suddivise in diverse aree: 4 riguardano gli studi pregressi, 5 la logica, 23 la biologia, 15 la chimica e 13 tra fisica e matematica. Questi quesiti saranno selezionati da un pool di 4.000 domande disponibili sul sito del Mur, permettendo agli aspiranti medici di prepararsi adeguatamente nei mesi precedenti l’esame.

Ragazzi e ragazze in attesa dell’inizio del test di Medicina

Per il futuro, è in discussione un sistema di selezione che preveda il superamento di una serie di esami caratterizzanti e un test nazionale. Chi non dovesse superare queste prove o non ottenesse voti sufficientemente alti, potrebbe dover considerare l’iscrizione a un’altra facoltà.

Come rispondere alle domande

Durante il test, i candidati devono segnare la risposta desiderata con una X nella casella corrispondente, tracciando le diagonali nel quadrato.

È possibile correggere una sola volta la risposta annerendo completamente la casella precedentemente marcata e scegliendone un’altra.

Inoltre, è presente un piccolo cerchio accanto a ogni quesito che può essere barrato per indicare la volontà di non rispondere alla domanda.

Numero chiuso

Ad aprile si è concluso il lavoro di un gruppo di senatori della Commissione Cultura sulla revisione dell’accesso al corso di laurea in medicina, attualmente a numero chiuso.

Alcuni politici della maggioranza hanno erroneamente parlato di abolizione del numero chiuso, esprimendo soddisfazione per la presunta riforma. Tuttavia, nei fatti il numero chiuso non verrà abolito e molte delle nuove regole devono ancora essere discusse.

Negli ultimi dieci anni, l’abolizione del numero chiuso è stata proposta come soluzione alla mancanza di medici (con l’ordine che si è dichiarato contrario). Attualmente, il test di ingresso garantisce l’accesso a circa 20mila studenti su oltre 50mila candidati.