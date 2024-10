Test di Medicina e numero chiuso addio, accesso libero per 6 mesi e poi la graduatoria: la nuova riforma

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Il Governo Meloni è pronto a dire addio ai Test di Medicina dal 2025. La novità è stata presentata mercoledì 16 ottobre in Senato dal presidente della commissione Istruzione, Roberto Marti, e dal presidente della commissione Sanità, Francesco Zaffini. Di fatto, stop al numero chiuso: si entrerà dopo 6 mesi ad accesso libero, secondo la graduatoria nazionale che stilerà una classifica degli studenti. Cosa cambia con la riforma.

Test di Medicina addio: stop al numero chiuso

La 7^ Commissione del Senato ha dato il via libera al disegno di legge delega che rivoluziona l’accesso ai corsi di laurea in:

Medicina e Chirurgia

Odontoiatria e Protesi dentaria

Medicina veterinaria

L’annuncio è arrivato direttamente dal Ministero dell’Università e della Ricerca, guidato da Anna Maria Bernini.

Le novità, dall’anno accademico 2025-2026 (dipende però dai tempi parlamentari), dovrebbero essere queste:

abolizione del numero chiuso al primo semestre : iscrizione libera per tutti gli aspiranti medici senza test d’ingresso

: iscrizione libera per tutti gli aspiranti medici senza test d’ingresso dopo il semestre libero, l’accesso sarà regolato attraverso i crediti formativi e la posizione in una graduatoria nazionale

I posti, oggi, sono 20 mila: il Ministero ha previsto di aumentarli fino a 25 mila.

Gli esami nel semestre “filtro”

Gli esami da sostenere nel semestre “filtro”, ossia quello aperto, saranno uguali per tutti e contribuiranno a stilare la graduatoria nazionale, insieme a percorsi formativi alternativi.

In caso di mancata ammissione al secondo semestre si otterrà comunque il riconoscimento dei crediti acquisiti per proseguire in altri percorsi di studio.

Le parole della ministra Anna Maria Bernini

La ministra, Anna Maria Bernini, ha parlato di “giornata storica” dal momento che si garantisce “a tutti i ragazzi l’opportunità di diventare professionisti in ambito medico”.

Ha aggiunto che “il fabbisogno di futuri nuovi medici è di 30 mila professionisti in più nei prossimi 7 anni”.

Le parole di Matteo Salvini

Sull’abolizione del numero chiuso e del test di Medicina è intervenuto anche Matteo Salvini, vicepremier e leader della Lega: “Basta con il test di ingresso a Medicina, con la casualità, con le crocette, con la ruota della fortuna, dall’anno prossimo basta test, ragazzi e ragazze che si sentono di fare i medici cominciano e dopo i primi esami sarà il merito, la competenza, i voti a decidere chi va avanti e chi invece sceglierà altre strade. Un Paese che dà questa possibilità è un Paese sano”.