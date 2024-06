Terzo ragazzo disperso nel fiume Natisone a Premariacco, ricerche in corso: chi è Cristian Casian Molnar

Proseguono le ricerche di Cristian Casian Molnar, il terzo ragazzo disperso nel fiume Natisone a Premariacco in Friuli-Venezia Giulia. Le acque hanno restituito i corpi delle sue amiche, la 20enne Patrizia Cormos e la 23enne Bianca Doros. Le speranze di trovare vivo Cristian sono ormai praticamente nulle.

Le ricerche continuano

Il 25enne Cristian, originario della Romania come le sue due amiche, viene cercato con sommozzatori, soccorritori fluviali giunti da tutti i Comandi della Regione, dronisti e topografi. E ancora dal team speleologico e dall’elicottero del reparto volo di Venezia. Al lavoro, in tutto, ci sono circa 40 persone.

Chi è Cristian Casian Molnar

Cristian Casian Molnar è di origine rumena e residente a Udine. Era tornato in Italia da alcuni giorni a bordo della sua Bmw, dopo un soggiorno in Austria a casa del fratello, a Wiener Neustadt, città a sud di Vienna. Per questo motivo, inizialmente, gli investigatori pensavano che fosse residente in Austria.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Si era diplomato all’istituto Doamna Stanca nella sua città d’origine Satu Mare, centro di quasi 95.000 abitanti in Transilvania.

Perché Patrizia, Bianca e Cristian erano al fiume

La mattina del 31 maggio era una bella giornata: c’era il sole e l’acqua del fiume Natisone era a un livello normale.

I ragazzi avevano deciso di fare una piccola escursione per festeggiare la fine degli esami di Patrizia, studentessa al secondo anno del corso di laurea in Design e architettura d’interni. Poi, però, la piena del fiume Natisone li ha sorpresi.

Quel tratto del fiume Natisone, nel territorio di Premariaco, è infido. “Se avessero conosciuto bene il fiume e il posto sarebbero scappati“, aveva commentato a caldo il sindaco Michele De Sabata. “Purtroppo – aveva aggiunto – non sapendo, hanno perso l’attimo e l’acqua ha preso una velocità tale da non permettere di poter trovare un appiglio né ai due volontari scesi venerdì a dare una mano, né a Cristian che si è tuffato e subito tornato indietro dalle ragazze, né al pompiere che nell’ultimo tentativo disperato si è buttato in acqua in direzione dei ragazzi per cercare di salvarli”.

Il Corriere della sera riporta una dichiarazione più recente del sindaco di Premariacco Michele De Sabata, secondo la quale “I ragazzi avevano la possibilità di fuggire e salvarsi”.

“L’acqua – ha spiegato il primo cittadino – li stava circondando, ma era ancora bassa. È probabile che non l’abbiano fatto per non bagnarsi scarpe e vestiti. Lo si capisce dai movimenti compiuti sulla ghiaia. Purtroppo il fiume scendeva a velocità impressionante. A 7 metri da loro c’era un pompiere che non ha potuto fare nulla”.