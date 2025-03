Terrorismo, pakistano arrestato a Piacenza: altre 10 persone della rete jihadista in manette in Spagna

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di 1 arresto in Italia e 10 arresti in Spagna il bilancio di un’operazione antiterrorismo condotta dalle forze dell’ordine. Un cittadino pakistano, residente in provincia di Piacenza, è stato arrestato con l’accusa di terrorismo su mandato delle autorità spagnole.

Operazione congiunta Italia-Spagna

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’arresto del cittadino pakistano è avvenuto in contemporanea con altre operazioni condotte in Spagna dalla Policia Nacional e dalla Polizia catalana. Le indagini hanno portato alla scoperta di un’organizzazione terroristica internazionale di matrice jihadista con base a Barcellona. Gli investigatori hanno rivelato che il gruppo utilizzava canali criptati per incitare alla decapitazione di oppositori e esaltava i mujahidin responsabili di attentati in Europa e Pakistan.

Indagini e arresti precedenti

Questa operazione rappresenta la terza fase di un’indagine che, negli ultimi 3 anni, ha portato all’arresto di una trentina di terroristi, dimostrando una proficua collaborazione tra Italia e Spagna in materia di antiterrorismo. Gli agenti italiani, dopo una segnalazione della polizia spagnola, avevano già condotto indagini sul pakistano arrestato. Nel giugno 2022, nell’ambito dell’operazione “Gabar”, la Digos di Genova ha arrestato 14 cittadini pakistani per associazione con finalità di terrorismo internazionale.

Contesto internazionale

Le autorità spagnole, nel febbraio 2022, hanno arrestato in Spagna 5 cittadini pakistani legati al movimento Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP). Gli indagati sono stati accusati di apologia e indottrinamento al terrorismo, poiché utilizzavano i social media per esaltare azioni terroristiche. Maggiori dettagli sull’operazione sono disponibili sul sito ufficiale della Polizia di Stato.

