Terrore ad Amburgo, assalto armato in una chiesa: almeno sette morti e diversi feriti, città blindata

Terrore in una chiesa dei Testimoni di Geova ad Amburgo, in Germania. Poco dopo le 21 di giovedì 9 marzo alcune persone – il numero non è ancora stato definito – hanno fatto irruzione in una chiesa, mentre era in corso una funzione religiosa. Le vittime sono sette. L’episodio è avvenuto nel quartiere Alsterdof.

Il messaggio della polizia

La polizia ha diramato un allarme e ha blindato il quartiere e altre zone della città. Le persone sono state invitate a rimanere in casa: “Cercate immediatamente riparo in un edificio, usare il telefono solo in caso di estrema emergenza, così le linee non vengono intasate”.

Questo il messaggio della polizia, impegnata immediatamente nell’evacuazione della chiesa. È invece giallo sui responsabili dell’assalto, visto che la polizia avrebbe smentito la notizia di una caccia in corso degli assalitori in fuga.

Bilancio di sette morti e otto feriti

Inizialmente le vittime sembravano essere sei, ma secondo quanto riportato dalla Bild il bilancio sarebbe passato a sette. Altre otto persone, secondo le prime informazioni, sarebbero rimaste ferite in maniera seria e 17 in modo più lieve. Al momento la polizia tedesca non ha fornito ipotesi sul movente dell’assalto. Le prime operazioni sono state finalizzate a mettere in sicurezza la zona, evacuare la chiesa e soccorrere i feriti.

La prima versione della polizia

“Quando la polizia è stata allertata siamo intervenuti molto velocemente perché eravamo vicini al luogo del fatto. Arrivati in chiesa gli agenti hanno udito ancora uno sparo“, ha spiegato il portavoce della polizia.

“Al piano superiore dell’edificio è stata intercettata una persona che non si esclude possa essere il responsabile o uno dei responsabili. Ma anche questo non è ancora chiaro”, ha continuato, spiegando che le verifiche sono in corso. Secondo altre informazioni arrivate nella tarda serata dai media tedeschi, anche l’attentatore (o uno degli attentatori) sarebbe tra le vittime.

Fonte foto: Getty La polizia nel luogo dell’assalto armato ad Amburgo

Attentato a Tel Aviv: un morto e tre feriti

Circa un’ora prima, intorno alle 20 italiane, a Tel Aviv (Israele) si è verificato un attentato. Il bilancio è di un morto e due feriti, oltre all’attentatore ucciso dalla polizia israeliana. L’autore dell’attentato è un 23enne membro di Hamas, proveniente dalla Cisgiordania.

L’attentato è avvenuto proprio mentre il premier israeliano Benjamin Netanyahu si trovava in visita a Roma. Netanyahu ha espresso “speranze e preghiere per la veloce guarigione dei feriti”.

“Continueremo a costruire il Paese e il suo futuro”, ha aggiunto.