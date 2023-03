Terribile schianto tra due auto sulla Nardò-Avetrana: morto un imprenditore di 55 anni, ferita una donna

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Grave incidente stradale nella serata di venerdì lungo la provinciale che da Nardò porta ad Avetrana, nel Salento. Un uomo, un imprenditore 55enne della zona, è morto in seguito ad un violento scontro tra due auto. Ferita, trasportata d’urgenza in ospedale, una donna.

Incidente sulla Nardò-Avetrana

L’incidente è avvenuto nella serata di venerdì 31 marzo sulla strada provinciale 359 che collega Nardò ad Avetrana, nel territorio comunale di Nardò (Lecce).

A scontrarsi, per cause in fase di accertamento, sono stati un Suv Maserati e una Opel Corsa. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118, le volanti della polizia, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale di Nardò.

Lo schianto a Nardò, lungo la provinciale che porta ad Avetrana

Schianto tra due auto

Secondo la ricostruzione riportata dal Quotidiano di Puglia, entrambe le vetture viaggiavano in direzione di Avetrana quando il Suv avrebbe tamponato la Corsa. Violento l’impatto, che ha scagliato le due auto in direzioni opposte.

L’utilitaria è andata contro un muro a lato della carreggiata, ribaltandosi, mentre la Maserati è finita fuori strada, in un campo.

Un morto e un ferito grave

Ad avere la peggio nello schianto è stato l’uomo alla guida del Suv, un imprenditore di 55 anni di Galatone: per lui non c’è stato niente da fare, è deceduto sul colpo. Mentre è rimasta fortunatamente illesa la donna che viaggiava con lui.

Ferita in modo grave la conducente dell’altra vettura, una donna di 33 anni: è stata trasportata in codice rosso in ambulanza all’ospedale Vito Fazzi di Lecce.

Spetterà ora alle forze dell’ordine ricostruire la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.