Terribile incidente stradale a Eboli vicino Salerno: devastante frontale tra due auto, tre morti

Tragico incidente a Eboli, in provincia di Salerno. Due automobili si sono scontrate in modo violentissimo frontalmente. Bilancio drammatico: le tre persone a bordo dei mezzi sono morte.

L’impatto devastante è avvenuto intorno alle ore 15 di venerdì 7 giugno, presso il bivio Santa Cecilia. Le cause che hanno portato i veicoli al funesto frontale sono da accertare.

I soccorsi e le indagini

Sul posto, si sono precipitati i sanitari del 118 e gli uomini dei vigili del fuoco di Eboli che hanno estratto le vittime dagli abitacoli delle vetture e la Polizia Stradale per i rilievi. Indagini in corso, per ricostruire l’esatta dinamica e le cause dell’agghiacciante accaduto.

Incidente tragico anche a Pero

Una giornata tragica, l’ennesima, per quel che riguarda i decessi sulle strade italiane.

Nella mattinata di venerdì si è verificato un altro terribile incidente.

Sulla tangenziale Nord di Milano, nei pressi di Pero, due persone, una di 27 anni e una di 29 morti, sono mort2. Altri due uomini sono rimasti feriti in modo grave.

L’impatto si è verificato tra una Volkswagen Maggiolino e un mezzo pesante.

La Volkswagen, probabilmente per un errore di valutazione durante la fase di sorpasso, avrebbe prima agganciato la parte posteriore sinistra del tir e poi sarebbe stata protagonista di una serie di piroette.

Il mezzo ha terminato la sua corsa con uno schianto sul muro all’uscita della galleria.

Sul posto, poco dopo le 7, si sono precipitate le squadre di vigili del fuoco di Sesto San Giovanni, la Polizia Stradale e due ambulanze del 118.