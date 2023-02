Terribile incidente frontale ad Airasca tra un furgone e un'auto: il mezzo esce di strada, morto un 41enne

Un tragico schianto mortale si è verificato nella mattinata di venerdì 24 febbraio ad Airasca, comune in provincia di Torino.

Incidente mortale ad Airasca: cosa è successo

L’incidente è avvenuto poco dopo le ore 7,30 di venerdì 24 febbraio sulla provinciale 139: stando alla ricostruzione riportata da ‘L’Eco del Chisone’, un 41enne residente a Cercenasco viaggiava a bordo della sua Fiat Punto in direzione di Volvera, quando, affrontando la curva poco dopo la rotonda, avrebbe perso il controllo dell’automobile, scontrandosi frontalmente contro un Ford Transit che era in viaggio nella corsia opposta.

In seguito al violentissimo urto, la Fiat Punto guidata dal 41enne di Cercenasco è uscita di strada, terminando la sua corsa nei campi.

Fonte foto: Tuttocittà

Chi è la vittima dell’incidente ad Airasca

A perdere la vita nell’incidente stradale avvenuto nella mattinata di venerdì 24 febbraio ad Airasca è stato il 41enne residente a Cercenasco, che viaggiava al volante della Fiat Punto.

Non si hanno notizie delle condizioni di salute del conducente del Ford Transit che si è scontrato con la Fiat Punto.

I soccorsi

Per il conducente della Fiat Punto che ha impattato frontalmente con un Ford Transit ad Airasca non c’è stato niente da fare, nonostante l’intervento sul luogo dell’incidente dei soccorritori del 118, arrivati sul posto con l’elicottero del Servizio Regionale.

Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i Vigili del Fuoco di Pinerolo e i Carabinieri della stazione di None.

Scontro frontale mortale anche a Roma

L’incidente avvenuto ad Airasca nella mattinata di venerdì 24 febbraio si è verificato a poche ore di distanza da un altro scontro frontale mortale.

Poco dopo le ore 14,30 di giovedì 23 febbraio, sulla via Tiberina, al confine tra il municipio XV di Roma e il comune di Riano, due automobili si sono scontrate frontalmente, per poi colpire violentemente altre due vetture. Nell’incidente sulla via Tiberina ha perso la vita uno dei due automobilisti, mentre altre 3 persone sono rimaste ferite.

Nelle stesse ore, nel comune di Trevignano Romano e, più precisamente, in via Settevene Palo, un’autovettura si è ribaltata (per cause da accertare). La conducente è stata estratta dal veicolo dal personale dei Vigili del Fuoco e trasportata in codice giallo in ospedale.