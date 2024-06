Terribile incidente a Pesaro, scontro tra moto e auto: muore un uomo di 45 anni

Un incidente mortale è avvenuto a Pesaro, nella notte tra giovedì 6 e venerdì 7 giugno. Nello scontro con un’autovettura, ha perso la vita il conducente di una moto. L’uomo aveva 45 anni. La tragedia si è consumata sulla strada del Montefeltro, nei pressi dello stabilimento Pica.

Morto un motociclista di 45 anni

Un uomo di 45 anni è morto in un incidente stradale a Pesaro, mentre si trovava a bordo della sua moto. Secondo le prime ricostruzioni, il centauro stava percorrendo la strada del Montefeltro, nella zona dello stabilimento Pica, quando si è scontrato con un’auto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per cercare di salvare la vita al motociclista, ma non c’è stato niente da fare: l’uomo è morto in seguito ai gravi traumi riportati nell’impatto.

Fonte foto: TuttoCittà Luogo dell’incidente

Adesso le forze dell’ordine stanno effettuando gli accertamenti del caso, in modo da ricostruire la dinamica esatta dell’incidente.

Secondo quanto riportato da RaiNews, erano presenti sul luogo dello schianto anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la strada.

Pare che a causa dello scontro si sia riversata della benzina sull’asfalto.

Incidente mortale a Milano

Poche ore dopo un altro incidente mortale si è consumato sulle strade italiane, per la precisione lungo la tangenziale nord di Milano. Lo scontro è avvenuto tra un auto Volkswagen e un camion, nei pressi del Comune di Pero.

Sono due le persone che hanno perso la vita nell’impatto: il conducente dell’autovettura e il passeggero seduto dietro di lui.

Feriti anche due giovani che erano a bordo della Volkswagen. Uno ha riportato un trauma cranico, un trauma all’addome e danni agli arti, mentre il secondo, meno grave, ha subito un trauma al volto.

Sono in corso le indagini per accertare le cause dell’incidente. Di certo, per ora, c’è che l’impatto è avvenuto a velocità sostenuta, provocando il ribaltamento dell’auto.