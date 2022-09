Terribile incidente a 200 km/h, morta un'estetista di 32 anni: l'auto atterrata sui binari della metropolitana

Un terribile incidente ha scosso Londra lo scorso 23 agosto: la vittima aveva 32 anni ed era una estetista con un figlio di 12 anni. Lo schianto è avvenuto a quasi 200 chilometri all’ora. La donna, di nome Yagmur Ozden, era a bordo del veicolo che è atterrato sui binari della metropolitana.

Ecco cosa sappiamo dell’incidente avvenuto a Londra che è costato la vita a una giovane madre.

Incidente a 200 all’ora, coinvolte tre persone: come stanno il conducente e l’altra passeggera

Nell’impatto sono rimasti coinvolti anche un giovane di 23 anni, di nome Rida Al Mousawi, il conducente, e una donna di 26 anni, che si chiama Zamarod Arif. Il primo è in coma. Come Zamarod Arif, anch’egli ha riportato ferite gravi, che però non lo hanno ucciso.

Diverso discorso per l’estetista di 32 anni Yagmur Ozden, per il cui riconoscimento è stato necessario rilevare le impronte digitali (anche per questo la notizia della sua morte è stata resa pubblica con ritardo).

Schianto mortale sui binari della metropolitana, la dinamica ripresa da una telecamera Uber

La dinamica è stata ricostruita grazie alla telecamera montata sull’automobile di un conducente Uber, che stava ricaricando il mezzo nei pressi di una colonnina Tesla, non distante dal luogo dell’incidente.

Nelle immagini si vede l’auto con a bordo Yagmur Ozden correre a tutta velocità, quindi schiantarsi sulle barriere e atterrare sui binari della stazione di Park Royal (a ovest di Londra). Yagmur Ozden è morta sul colpo.

Morte estetista 32enne a Londra, il racconto di un testimone

“Ero un camionista di recupero che si occupava di incidenti, ma non ho mai visto niente del genere”. È il racconto, al quotidiano inglese The Telegraph, di un testimone. “Il ragazzo deve aver superato di gran lunga i 100 miglia all’ora, ha attraversato due recinzioni, un parcheggio, ha fatto una capriola attraverso una porta pedonale, ha attraversato un’altra recinzione sul tetto della Park Royal Station e ed finito sui binari del treno”.

Secondo una prima ricostruzione, il conducente di 23 anni ha perso il controllo dell’auto, a bordo della quale viaggiavano Yagmur Ozden e l’altra donna, dopo aver virato ad alta velocità per evitare un animale.