Terremoto Twitter, dimissioni di massa dopo l'ultimatum di Elon Musk: sicurezza a rischio, cosa succede ora

Il futuro di Twitter appare incerto. Il suo nuovo proprietario, Elon Musk, che ha acquistato la piattaforma per 44 miliardi di dollari meno di un mese fa, ha adottato una serie di strategie che non sono state ben accolte dai dipendenti dell’azienda. Una situazione che metterebbe in serio pericolo la stabilità della piattaforma e, secondo alcuni, la sua sicurezza.

Elon Musk e il licenziamento di metà dei dipendenti di Twitter

La prima mossa di Elon Musk, subito dopo l’acquisto di Twitter, è stata licenziare migliaia di lavoratori, tra cui alcuni top manager: circa 3.700, ovvero la metà dei dipendenti totali di Twitter.

Parallelamente, ha abolito lo smart working come metodo di lavoro in azienda, costringendo tutti a tornare negli uffici. Una serie di provvedimenti che hanno scosso le fondamenta dell’azienda e a cui ha fatto seguito un ultimatum da parte di Musk.

Fonte foto: ANSA Gli uffici di Twitter a New York

L’ultimatum ai dipendenti: lavorare più duramente o andarsene

Il nuovo proprietario aveva dato tempo ai dipendenti fino allo scorso mercoledì per accettare di lavorare più duramente, concedersi “incondizionatamente”, oppure lasciare il proprio posto. “Lavorare per lunghe ore ad alta intensità“, “per costruire un Twitter 2.0 rivoluzionario e avere successo in un mondo sempre più competitivo”, si legge nella lettera inviata ai dipendenti, come riferisce AFP.

Fuga da Twitter e dimissioni di massa, la sicurezza del social è in pericolo

E nelle ultime ore sono tantissimi i lavoratori che hanno dato le dimissioni, probabilmente più di quelli che lo stesso Musk si aspettava.

L’immediata conseguenza di questa situazione è che il social network adesso è in bilico, esposto ad attacchi informatici e falle di sicurezza, e soggetto a minore vigilanza in quanto mancano letteralmente gli addetti alle attività di controllo. D’altra parte, la fuga di molti utenti verso altri social network è già iniziata.

L’hashtag #RipTwitter: il social sta per essere chiuso?

Sullo stesso social si moltiplicano i tweet correlati all’hashtag #RipTwitter, rilanciati da utenti preoccupati per il futuro della piattaforma che rischia di chiudere i battenti. Una situazione resa ancor più incerta e nebulosa dall’avviso improvviso di chiusura temporanea degli uffici di Twitter fino a lunedì prossimo.

Cosa accadrà a Twitter forse nemmeno Elon Musk lo sa, così come nessuno sa quali siano realmente le sue intenzioni. Quel che certo è che a meno di un mese dalla transazione miliardaria, Twitter è stato travolto da un’ondata di cambiamenti dai quali potrebbe uscirne più forte oppure perirne.