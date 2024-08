Terremoto oggi a Cassino con scossa di magnitudo 2.7: paura e gente in strada. La situazione

Paura oggi, giovedì 22 agosto, a Cassino: una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 è stata avvertita dai residenti. La conferma arriva dalla Sala Sismica Ingv-Roma. Secondo le prime notizie, la popolazione è scesa in strada in preda al terrore, compresi i dipendenti degli uffici pubblici. Per il momento non si registrano conseguenze in termini di cose o persone.

Terremoto a Cassino oggi, 22 agosto

Le notizie sono ancora frammentarie. Secondo una segnalazione della Sala Sismica dell’Ingv-Roma, una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 è stata registrata a Cassino e nell’hinterland del Cassinate. I dati riportano che il sisma si sarebbe verificato alle 9:53 di oggi, giovedì 22 agosto.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia riporta che l’epicentro è stato localizzato a 9 km di profondità nella periferia di Cassino.

Fonte foto: iStock Paura a Cassino: i residenti hanno avvertito una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 alle 9:53 di oggi, giovedì 22 agosto

Notizia in aggiornamento