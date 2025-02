Terremoto nei Campi Flegrei di magnitudo 3.1, diverse scosse e sciame sismico in corso: "Sentito un boato"

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Ancora tanta paura. Mercoledì 19 febbraio, alle 15:50 circa, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) ha registrato una doppia scossa di terremoto, la più forte di magnitudo 3.1, nei Campi Flegrei, a Napoli. Il sisma è stato avvertito chiaramente dalla popolazione, diverse persone si sono riversate in strada temendo il peggio. Fortunatamente non ci sarebbero danni a persone o cose. In corso l’ennesimo sciame sismico.

La scossa di terremoto nei Campi Flegrei

La scossa di terremoto nei Campi Flegrei, di magnitudo 3.1 (profondità 2 km) è stata avvertita distintamente dagli abitanti di Napoli alle 15:55 di mercoledì 19 febbraio.

Pochi secondi dopo ne è seguita un’altra, di magnitudo 3.0, alla stessa profondità.

Molta gente si è riversata in strada: non sono mancate le segnalazioni sui social.

Non si registrano al momento danni a persone o cose.

Le altre scosse nella notte, torna la paura tra i residenti a Napoli

La notte tra martedì 18 e mercoledì 19 febbraio si erano verificate altre due scosse di pari intensità:

ore 01:31, magnitudo 3.1, profondità 2 km

ore 04:04, magnitudo 3.0, profondità 2 km

Dopo quelle del pomeriggio, diversi utenti residenti nella zona sismica hanno pubblicato sui social dei post, raccontando la loro preoccupazione.

“Sentita anche qui, i lampadari ballavano”, scrive una.

Le fa eco un altro: “Sono in realtà due scosse: la prima ho avuto la sensazione come se stessi cadendo, la seconda invece più bassa e ondulatoria”.

E ancora: “Avvertita da poco. Boato e dondolio prolungato”.

Cosa succede nei Campi Flegrei

Nei Campi Flegrei, a Napoli, è in corso da tempo uno sciame sismico che, attraverso scosse violente, sta sollevando il suolo come 40 anni fa.

Gli scienziati sono al lavoro per capire quali potrebbero essere i prossimi scenari: attualmente, la zona è costantemente monitorata, con continue verifiche sulle condizioni degli edifici.

Per ora, la maggior parte di quelli analizzati non ha evidenziato particolari problemi.

Alcune delle ultime scosse erano state registrate pochi giorni fa.