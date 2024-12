Terremoto nei Campi Flegrei a Napoli con la scossa più forte di magnitudo 3.4: sciame sismico in zona Pozzuoli

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Ancora tanta paura. Venerdì 6 dicembre, alle 05:33, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 nei Campi Flegrei, vicino Pozzuoli, a Napoli. Il sisma è stato avvertito chiaramente dalla popolazione, diverse persone si sono riversate in strada temendo il peggio. Oltre a questa scossa, infatti, se ne sono registrate altre dalle 2 di notte, più leggere. Di fatto, è in corso l’ennesimo sciame sismico, fenomeno che interessa l’area, per cui sono stati previsti dei piani di evacuazione, con tanto di esercitazioni sostenute nei mesi scorsi.

La scossa di terremoto nei Campi Flegrei vicino Pozzuoli

La scossa di terremoto nei Campi Flegrei è stata avvertita distintamente dagli abitanti di Napoli alle 5:33 del mattino.

Molta gente si è riversata in strada: non sono mancate le segnalazioni sui social.

Non si registrano al momento danni a persone o cose.

Lo sciame sismico in zona Pozzuoli

In realtà, quella di magnitudo 3.4 è stata la scossa più forte, ma ce ne sono state altre:

ore 01:59: magnitudo 1.9

ore 05:33: magnitudo 3.4

ore 05:37: magnitudo 1.4

ore 06:19: magnitudo 1.3

Le scosse sono state avvertite a Pozzuoli, ma anche in altre zone, come per esempio Troiano, Ippodromo e Quarto.

Torna la paura tra i residenti a Napoli

Diversi utenti residenti nella zona sismica hanno pubblicato sui social dei post, raccontando la loro preoccupazione.

In tanti hanno commentato il post pubblicato dal Comune di Pozzuoli.

“Questo sciame si sta facendo sentire benissimo! Tutte in superficie praticamente”, ha scritto una utente.

Le fa eco un altro: “Questa volta rispetto alle precedenti crisi non vuole proprio finire”.

L’aggiornamento del sindaco di Pozzuoli

Gigi Manzoni, sindaco di Pozzuoli, ai microfoni dell’Adnkronos ha confermato che al momento “non c’è nessuno per strada, da quanto risulta dalla Polizia Municipale e dai volontari della Protezione Civile. Sono stato a monitorare la situazione con il direttore dell’Ingv, che mi ha confermato l’ordinarietà del fenomeno”.

Poi, il primo cittadino ha aggiunto che “il fenomeno sismico si è allentato, ma certo non fermato, quindi c’è massima attenzione da parte nostra e delle istituzioni, si continua a portare avanti l’attività prevista dai decreti legge, facendo tutto quello che c’è da fare sul territorio”.

Cosa succede nei Campi Flegrei

Nei Campi Flegrei, a Napoli, è in corso da tempo uno sciame sismico che, attraverso scosse violente, sta sollevando il suolo come 40 anni fa.

Gli scienziati sono al lavoro per capire quali potrebbero essere i prossimi scenari: attualmente, la zona è costantemente monitorata, con continue verifiche sulle condizioni degli edifici.

Per ora, la maggior parte di quelli analizzati non ha evidenziato particolari problemi.