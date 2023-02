Terremoto in Turchia, distrutto il castello romano di Gaziantep. Resta solo un cumulo di macerie: il video

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

È rimasto in piedi per quasi duemila anni. Il castello di Gaziantep è stato ora distrutto dal forte terremoto che lunedì 6 febbraio ha colpito il sud est della Turchia e il nord della Siria. La struttura, costruita dai romani nel terzo secolo d.C. sulla base di un preesistente forte dell’impero ittita, non ha resistito alla violenta scossa di magnitudo 7.9 che ha provocato il crollo di numerosi edifici e centinaia di vittime.

Del castello di epoca romana non rimane ora che un cumulo di macerie, come mostrano diversi video apparsi sulla tv turca e sui social.