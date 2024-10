Terremoto in Turchia con scossa di magnitudo 5.9, lo studio trema durante il tg: la reazione della giornalista

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Paura in Turchia. Mercoledì 16 ottobre un forte terremoto, con epicentro nella provincia di Malatya, ha colpito la parte orientale del Paese: scossa di magnitudo 5.9. La gente è scappata in strada, hanno fatto il giro del mondo le reazioni di conduttori e giornalisti tv, sorpresi dal sisma mentre erano in diretta.

Forte terremoto in Turchia: magnitudo 5.9

L’epicentro del terremoto di magnitudo 5.9 è stato rilevato nella provincia di Malatya alle 10:46, precisamente nei pressi di Kale, secondo quanto riferito dall’Autorità per la gestione dei disastri (AFAD).

“Finora non ci sono vittime“, ha riferito l’organizzazione turca sul social X.

Fonte foto: ANSA Un’immagine del febbraio 2023, dopo il doppio terremoto che ha devastato la Turchia

Il canale televisivo NTV ha riferito che la scossa è stata avvertita anche a Diyarbakir ed Elazig.

Le immagini di negozi e studi tv

Hanno fatto il giro del mondo i video e le immagini di alcune telecamere di sorveglianza locali o degli studi tv.

Durante un tg, per esempio, una giornalista si è lanciata sotto la scrivania, in diretta, per ripararsi durante la scossa.

Il precedente del 2023 con circa 60 mila morti

La provincia di Malatya è quindi tornata a sprofondare nel terrore dopo un anno e mezzo.

Si tratta infatti di una delle aree già gravemente colpite da due violenti scosse di terremoto di magnitudo 7.8 e 7.7 del 6 febbraio 2023, a 9 ore di distanza l’una dall’altra.

In quell’occasione erano morte oltre 53 mila persone in Turchia, quasi 6 mila in Siria: oltre 107 mila i feriti.

Le autorità turche avevano descritto quei terremoti come la “catastrofe del secolo“.