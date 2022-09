Terremoto in Sicilia, nella notte la terra ha tremato a Paternò e in altre zone catanesi: la situazione

La terra ha tremato ai piedi dell’Etna nelle scorse ore. Alcune scosse di terremoto sono state avvertite a notte fonda in Sicilia.

Terremoto a Paternò

Poco dopo le quattro di mattina di giovedì 22 settembre 2022 – per la precisione alle 4.21 – è stato registrato un sisma di magnitudo 3.6 della scala Richter nel territorio di Paternò (Catania).

La profondità stimata è stata di circa 9.6 km.

Fonte foto: 123rf

Persone in strada dopo la scossa

In molti hanno avvertito la scossa e diverse persone sono sceso in strada per poi rientrare nella propria abitazione. Non si ha notizia di danni a cose e persone.

La terra trema anche a Ragalna

Un altro terremoto si è verificato poco prima della mezzanotte a Ragalna, sempre in provincia di Catania, ad una profondità di circa 3 km.

Lo sciame sismico è stato avvertito anche a Biancavilla, Adrano e Santa Maria di Licodia. Anche in questo caso non si segnalano danni a persone o cose. La situazione è monitorata dalla sala operativa dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Catania.

Avvertite scosse anche in Calabria

Nelle scorse ore è stato registrato un terremoto di magnitudo 2.5 anche lungo la Costa Calabra sud orientale (Reggio di Calabria). La terra ha tremato alle ore 12.25 del 21 settembre ad una profondità di 45 km. Nessun danno segnalato.