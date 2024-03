Terremoto in provincia dell'Aquila, la scossa di magnitudo 3.2 a Pizzoli: avvertita anche ad Amatrice

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

La terra torna a tremare in Abruzzo. Nel pomeriggio di lunedì 25 marzo c’è stata una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 nella provincia dell’Aquila, a Pizzoli. Il sisma è stato avvertito in buona parte dell’Abruzzo.

Scossa di terremoto a Pizzoli vicino L’Aquila

La scossa di terremoto è stata registrata dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle ore 16.44 di lunedì 25 marzo in provincia dell’Aquila.

L’epicentro del sisma è stato localizzato dall’Ingv tra i comuni di Pizzoli e Barete, a pochi chilometri a nord del capoluogo abruzzese. Il terremoto è avvenuto ad una profondità di 16 km.

Le città vicine all’epicentro

Queste le principali città vicine all’epicentro della scossa:

L’Aquila , 13 chilometri di distanza;

, 13 chilometri di distanza; Teramo , 36 km;

, 36 km; Terni, 59 km;

Chieti, 68 km;

Pescara, 71 km;

Foligno, 77 km.

Scossa avvertita anche ad Amatrice nel Lazio

La scossa di terremoto è stata nettamente avvertita nella provincia dell‘Aquila e in quella di Teramo, ma è stata sentita anche in altre zone dell’Abruzzo. Non ci sono segnalazioni di danni a persone o cose.

Il sisma è stato sentito anche fuori dall’Abruzzo: ad Amatrice nel Lazio, già colpita dal devastante terremoto del 2006, fino in Umbria, nel Ternano.