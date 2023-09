Terremoto in Marocco, il video dei pazienti dell’ospedale di Marrakech in strada nella notte dopo i crolli

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

La conta dei morti e dei feriti è ancora in corso, ma le immagini che continuano ad arrivare dal Marocco dopo il terremoto sono poco rassicuranti. Le autorità sono al lavoro per liberare le strade dalle macerie e cercare di individuare i superstiti. La situazione è particolarmente complessa a Marrakech, dove i pazienti dell’ospedale sono stati sistemati in strada durante la notte in attesa di una sistemazione sicura.

Crolli nella città vecchia di Marrakech

Il video mostra i bulldozer impegnati per liberare la strada dopo il crollo di un muro della città vecchia. Poco dopo si vedono decine e decine di pazienti accampati in strada, in attesa di ricevere assistenza.

Finora il ministero dell’Interno marocchino ha contato oltre mille morti e circa 1.200 feriti.

La situazione degli italiani in Marocco

Nella notte la zona sud ovest del Paese è stata colpita da un terremoto di magnitudo 7.0. La violentissima scossa è stata avvertita anche in Algeria e in Portogallo.

L’Italia, tramite il presidente Mattarella e il ministro degli Esteri Tajani, ha espresso solidarietà e vicinanza al Marocco, offrendo mezzi e risorse economiche per affrontare l’emergenza. Al momento non si registrano italiani tra le vittime dell’evento sismico.

L’ambasciata italiana ha allestito un desk presso l’aeroporto di Marrakech per assistere gli italiani che si trovano nella zona.