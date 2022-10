Terremoto in Calabria, scossa di magnitudo 4.4 sulla costa di Catanzaro: il sindaco chiude le scuole

Un forte terremoto in Calabria ha costretto il sindaco di Catanzaro a chiudere le scuole. Verso l’1 di notte di giovedì 13 ottobre un sisma di magnitudo 4.4 è stato percepito sulla costa e nelle province di Crotone, Vibo Valentia e Cosenza.

Terremoto in Calabria, la situazione

Nuove scosse in Italia, dopo il lieve sisma percepito nella notte del 12 ottobre alle porte di Roma.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha rilevato un ipocentro a 36 km di profondità con epicentro in mare, in prossimità di Catanzaro Lido.

Si parla di una scossa di magnitudo 4.4 percepita altamente dalla popolazione. Per questo il Comando dei Vigili del Fuoco di Catanzaro, Cosenza, Vibo Valentia e Crotone ha ricevuto diverse telefonate da parte dei residenti preoccupati.

Per il momento non sono noti danni a persone o cose.

L’appello del sindaco

Il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita ha tempestivamente allertato i cittadini sulla sua pagina Facebook.

All’1:39 il primo cittadino ha scritto: “La paura ovviamente è stata tanta ma voglio rassicurare tutta la città. Polizia locale, Vigili del fuoco, Protezione civile e Amministrazione sono in stato di allerta e stanno monitorando la situazione“.

Disposta la chiusura precauzionale delle scuole

In seguito, alle 2:10 Fiorita ha comunicato la chiusura delle scuole: “Nel confermare che fino a questo momento non si registra alcun danno a cose o persone correlato alla scossa di terremoto avvenuta alle 00,44 della magnitudo 4.4, comunico di aver deciso la chiusura per la giornata odierna delle scuole di ogni ordine e grado, in via precauzionale, e al fine di valutare eventuali criticità nelle strutture.

I cittadini sono in attesa di nuove disposizioni da parte del sindaco di Catanzaro. Mentre scriviamo, fortunatamente, non arrivano notizie su persone coinvolte dalle scosse.