Terremoto in Calabria, scossa di magnitudo 3.6 a Caulonia: avvertita in molti comuni della provincia di Reggio

Una scossa di terremoto è stata avvertita nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 14 giugno, in provincia di Reggio Calabria. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di magnitudo 3.6 alle ore 18.34. L’epicentro è stato individuato a 6 chilometri da Caulonia, comune nella città metropolitana di Reggio Calabria, a una profondità di 11 chilometri. La scossa è stata avvertita in modo distinto in molti comuni della provincia di Reggio Calabria, ma non si segnalano danni a persone o cose.

Terremoto in Calabria, epicentro a Caulonia

L’epicentro del terremoto è stato individuato a 61 km da Catanzaro e a 69 km da Reggio Calabria. Pur non avendo provocato danni, la scossa è stata sentita in maniera distinta da molti cittadini.

Tante le segnalazioni arrivate sui social network. Il terremoto è stato avvertito principalmente in provincia di Reggio Calabria, ma sono arrivate segnalazioni anche dalle province di Vibo Valentia e Catanzaro.

Tante segnalazioni sui social network

Molti residenti hanno deciso di lasciare l’abitazione e, spaventati, sono scesi in strada.

Come detto, fortunatamente non si registrano danni agli edifici. Non si tratta della prima scossa registrata nelle ultime settimane in Calabria.

Nella notte tra il 31 maggio e il primo giugno, infatti, era stato registrato uno sciame sismico di lieve entità.

Fonte foto: Tuttocittà

Altra scossa di terremoto in Calabria a inizio giugno

Secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, in quel caso la scossa più importante era stata di magnitudo 2.1 con epicentro in mare, a sud di Reggio Calabria.

In quel caso, a differenza di quanto successo oggi, 14 giugno, i residenti non avevano avvertito la scossa.

Cosa che invece è successa nel caso del terremoto registrato nei pressi di Caulonia. La scossa di terremoto è stata avvertita alle 18.34, secondo i dati registrati dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.