Terremoto in Afghanistan, scossa devastante: oltre 900 vittime, case distrutte e centinaia di feriti

Una forte scossa di terremoto, di magnitudo 5.9, ha colpito il sudest dell’Afghanistan, al confine con il Pakistan, la scorsa notte. Dalle informazioni che arrivano da Kabul, il bilancio fornito è di oltre 900 vittime e almeno 600 centinaia di feriti, con abitazioni distrutte e ingenti danni. Ma è destinato ad aumentare.

“Chiediamo alle agenzie umanitarie di fornire soccorsi immediati alle vittime del terremoto per prevenire una catastrofe umanitaria”, ha twittato il portavoce del governo, Bilal Karimi.

Terremoto in Afghanistan, la situazione

È salito ad almeno 920 il bilancio dei morti provocati dal terremoto di magnitudo 5.9 che ieri sera ha colpito il sudest dell’Afghanistan, al confine con il Pakistan. A riferirlo è il viceministro per la Gestione dei disastri, Sharafuddin Muslim, sottolineando che i feriti sono oltre 600.

Le immagini condivise sui social media hanno mostrato persone su barelle, macerie e case in rovina nella provincia di Paktika. Un funzionario del governo locale ha detto che il bilancio potrebbe presto aggravarsi.

Il sisma ha sorpreso durante il sonno molte persone e si scava tra le macerie per salvare i feriti e cercare, nella più drammatica delle ipotesi, i corpi delle vittime.

Terremoto, dov’è stato avvertito

Secondo l’Istituto geofisico statunitense (Usgs) la scossa è stata registrata a 44 km a sudovest di Khost, ad una profondità di 10 km. Il Centro Sismologico Euro Mediterraneo riporta che il terremoto è stato avvertito in un raggio di oltre 500 km, non solo in Afghanistan e Pakistan ma anche in India.

L’agenzia sismologica europea, Emsc, ha affermato che le scosse del terremoto sono state avvertite da 119 milioni di persone.

“Un grave terremoto ha scosso quattro distretti della provincia di Paktika, uccidendo e ferendo centinaia di nostri connazionali e distruggendo dozzine di case”, ha scritto separatamente su twitter Bilal Karimi, vice portavoce del governo talebano.