Terremoto di magnitudo 7 in California e allerta tsunami rientrata dopo la paura per il sisma

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un fortissimo terremoto è stato rilevato vicino alla costa della California, negli Stati Uniti: il sisma, di magnitudo 7, ha attivato un’allerta tsunami per gran parte della costa del Pacifico a nord di San Francisco. Secondo l’USGS l’evento è avvenuto nei pressi di Eureka, a una profondità di 10 km, alle 10:44 ora locale. Il National Weather Service’s Tsunami Warning Center ha avvertito che sarebbero potute verificarsi onde pericolose entro 300 km dall’epicentro, allarme poi rientrato in serata.

Violento sisma in California, allarme tsunami

Il terremoto di magnitudo 7 ha colpito la costa settentrionale della California, nella contea di Humboldt, innescando un allarme tsunami per gran parte della regione.

Il sisma ha avuto epicentro nell’Oceano Pacifico, a circa 110 miglia a nord-ovest di Mendocino e 70 miglia a sud-ovest di Eureka. Nella zona di questa città, la scossa è stata avvertita intensamente, come ha testimoniato la sismologa Elizabeth Cochran dell’US Geological Survey al Los Angeles Times.

L’allerta tsunami, valida dalla costa dell’Oregon fino a nord di Santa Cruz, avvertiva di possibili inondazioni costiere pericolose e correnti forti che sarebbero potute durare diverse ore. Un pericolo poi rientrato in serata, dopo le 21,30 italiane, come riportato da Ansa.

Evacuato lo zoo di San Francisco

Il senatore californiano Mike McGuire ha annunciato sui social media un’evacuazione obbligatoria a Crescent City per il rischio tsunami, invitando i residenti a rifugiarsi in aree sopraelevate.

L’allarme tsunami aveva portato anche all’evacuazione dello zoo di San Francisco, dove gli ospiti sono stati fatti allontanare, gli animali messi in sicurezza e il personale trasferito in una zona più elevata, come riferito dalla struttura sui social.

Nel frattempo, un altro sisma di magnitudo 5,8 ha colpito la zona di Cobb, in California, senza però segnalazioni immediate di danni. Negli ultimi dieci giorni, sono stati registrati due terremoti con magnitudo di almeno 3,0 nella stessa area.

Ogni anno, in media, la California e il Nevada registrano circa cinque terremoti di magnitudo compresa tra 7,0 e 8,0, secondo dati triennali recenti.

I possibili danni del terremoto

Rex Bohn, supervisore della contea di Humboldt, ha riferito che non ci sono segnalazioni di danni significativi nella zona colpita dal sisma. “Ho parlato con uno degli ospedali locali, e sembra tutto sotto controllo”, ha dichiarato.

Secondo Bohn, l’impatto principale sembra limitarsi a oggetti caduti dagli scaffali, senza altre conseguenze gravi al momento. La scossa ha interessato principalmente le aree di Scotia, Rio Dell e la Mattole Valley, già teatro di un altro forte terremoto nel 2022.

“È stato un terremoto improvviso, molto simile al precedente”, ha osservato. Il sisma del 2022, con magnitudo 6,4, aveva colpito nei pressi di Eureka, causando due vittime, 11 feriti e danni diffusi, inclusi blackout prolungati.