Terremoto di magnitudo 7.4 al largo delle coste dell'Alaska: allerta tsunami nello stato degli USA

Violento terremoto in Alaska. Poco più di 100 chilometri a sud della città di Sand Point si è verificato un movimento sismico di magnitudo 7.4. Non ci sarebbero feriti o danni, ma è stata diramata un’allerta per un possibile tsunami.

Il terremoto in Alaska

Alle 8;48 ora italiana di domenica mattina lo US Geological Survey (USGS), agenzia del governo federale USA che si occupa di registrare i terremoti, si sarebbe verificata una scossa a sud dello stato dell’Alaska.

L’epicentro si trova a 100 chilometri dalla città di Sand Point, sulla penisola che si estende verso sud verso la Russia e il mare di Bering. Per il momento non si registrano feriti o danni, ma il terremoto è stato avvertito a diversi chilometri di distanza.

Fonte foto: 123RF Sismografo, strumento utilizzato per misurare l’intensità delle scosse di terremoto

Inizialmente la profondità del movimento tettonico sembrava relativamente bassa, solo 9,3 chilometri, ma secondo le ultime informazioni è stata rivista e portata a 32 chilometri.

La storia del Terremoto del Venerdì Santo

Il territorio dello Stato dell’Alaska si sviluppa in una zona ad alta attività sismica. Negli ultimi sono state rilevate molte scosse anche importanti, ma il più famoso è quello del 1964 conosciuto come il Terremoto del Venerdì Santo.

Si tratta della seconda scossa più potente mai registrata: 9.2 gradi di magnitudo sulla scala Richter. Lo tsunami che ne seguì investì le coste dello Stato più settentrionale degli USA, causando la morte di 143 persone.

L’epicentro del sisma si trovava alcune centinaia di chilometri più a nord di quello odierno, e ad una profondità molto bassa, di soli 6,6 chilometri. Provocò morti anche in Canada, in Oregon e in California. La forza del terremoto fu tale che le sabbie delle spiagge vicine all’epicentro si liquefecero.

L’allarme tsunami

Il terremoto è di entità rilevante, e in pieno oceano, di conseguenza le autorità federali americane e quelle statali dell’Alaska hanno diramato un’allerta tsunami per le coste del golfo meridionale dello Stato.

In particolare, sono coinvolte le cittadine di Sand Point, King Cove, Cold Bay e Nelson Lagoon. Nessuna di queste è un grande centro abitato, dato che l’Alaska è il meno densamente popolato degli Stati che fanno parte degli USA.