Terremoto di magnitudo 6.9 in Papua Nuova Guinea, vittime e centinaia di case distrutte poco dopo l'alluvione

Grave terremoto. Papua Nuova Guinea è stata scossa da un sisma di magnitudo 6.9 che ha causato vittime e centinaia di case distrutte in una zona da poco colpita anche da una seria alluvione.

Il terremoto all’alba

Alle 7:22 del 24 marzo, quando in Italia era la notte tra il 23 e il 24, un terremoto di magnitudo 6.9 sulla scala Richter ha colpito la provincia del Sepik orientale, in Papua Nuova Guinea, Paese che si trova nord dell’Australia.

Il sisma è stato rilevato dallo Us Geological Survey degli Stati Uniti e si sarebbe sviluppato a una profondità tra i 35 e i 40 chilometri. la scossa è stata percepita in tutta la zona settentrionale della naizone.

Tra le zone più colpite i distretti di Ambunti e Wewak. Risulterebbero completamente distrutti i villaggi di Korogu, Sotmeri e Jikinumbu, ma il sisma ha danneggiato buona parte della provincia.

La situazione in Papua Nuova Guinea

Dopo il grave terremoto del 24 marzo la situazione a Papua Nuova Guinea è molto difficile. Le squadre di soccorso stanno accorrendo nel nord del Paese per aiutare la popolazione locale, ma i danni sono ingenti.

Secondo quanto detto dal governatore della regione del Sepik orientale Allan Bird, sarebbero andate perdute circa mille abitazioni a causa della forza della scossa, concentrate soprattutto nei due distretti più colpiti.

Fino ad ora la conta dei morti si è fermata a 5, ma le operazioni di soccorso sono ancora in corso. La zona è difficilmente raggiungibile sia a causa dei danni che il terremoto ha causato alle strade, che per via di una recente alluvione che ha colpito la zona.

L’aera era stata appena colpita da un’alluvione

Secondo quanto riporta il sito di SkyTG24, la zona colpita dal terremoto del 24 marzo era stata appena travolta da una violenta alluvione che ha coperto un’area lunga più di 800 chilometri che segue il corso del fiume Sepik.

Anche se stando a quanto riportano le autorità locali l’alluvione non aveva causato problemi troppo gravi, dato che le popolazioni della zona sarebbero abituate alle piene del Sepik, il terremoto ha colto molte persone mentre stavano lavorando per riparare i danni, rendendo ancora più difficile la situazione