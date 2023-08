Terremoto di magnitudo 5.1 in California nella zona colpita dall'uragano Hilary, emergenza sisma e tempesta

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Un terremoto di magnitudo 5.1 è stato registrato nella giornata di domenica 20 agosto 2023 nel sud della California, negli Stati Uniti. Una domenica da dimenticare per la zona di Los Angeles, fortemente colpita anche dall’arrivo dell’uragano Hilary che ha provocato danni e disagi in città.

Il sisma e le repliche

Non bastava l’uragano, la natura si è messa contro la California nella giornata di domenica 20 agosto 2023. In una zona fortemente colpita dal passaggio della violenta tempesta, infatti, nel pomeriggio è stato registrato un forte sisma che ha preoccupato la popolazione.

Il terremoto, avvertito in tutta Los Angeles e nei dintorni, è stato registrato con epicentro a Ojai, tra Santa Barbara e Ventura. La prima scossa è stata di magnitudo 5.1, poi sono arrivate due repliche di magnitudo 3.6 e 3.1.

Non sono stati segnalati danni a persone o cose conseguenti al terremoto, ma sul web circolano numerosi video del momento del sisma, durato qualche secondo, in cui si vedono chiaramente le auto tremare a causa della scossa.

L’uragano Hilary

Una zona che, come detto, è in ginocchio a causa dell’uragano Hilary che si è abbattuto sul Messico e la Bassa California. Forti piogge, vento a quasi 100 km/h e disagi nelle città della costa californiana per un evento meteorologico considerato “senza precedenti”.

E il Centro Nazionale per gli Uragani ha avvertito sul rischio di probabili inondazioni catastrofiche e pericolose per la vita sulla Baja California e su parti degli Stati Uniti sudoccidentali fino a lunedì. Per questo motivo le spiagge sono state chiuse e la gente si è precipitata nei negozi per fare scorta di acqua e altri beni di prima necessità in questi giorni di emergenza e di “lockdown” a causa del passaggio di Hilary.

La situazione

Le autorità hanno aperto cinque rifugi contro le tempeste e schierato più di 7.500 persone, tra cui diverse centinaia di soldati della Guardia Nazionale e squadre di soccorso rapido, ha detto l’ufficio di Newsom, governatore della California.

Intanto la Cnn, citando i vigili del fuoco di San Diego, ha reso noto che nove persone sono state salvate dal letto di un fiume vicino al ponte Morena Blvd a San Diego.