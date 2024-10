Terremoto di magnitudo 3.7 in Calabria a Cellara, provincia di Cosenza: avvertito in tutta la regione

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Terremoto in Calabria. Una scossa di magnitudo 3.7 ha colpito il comune di Cellara, in provincia di Cosenza, ma la terra è stata sentita tremare in tutta la regione; diverse persone sono uscite di casa per paura.

Terremoto in Calabria

Nella serata del 27 ottobre, attorno alle 20:51, un terremoto di magnitudo 3.7 ha colpito la zona centrale della Calabria, a pochi chilometri da Cosenza, con un epicentro nel comune di Cellara.

Secondo i dati riportati dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia la profondità del terremoto è di circa 21 chilometri mentre il punto esatto dell’epicentro si trovava a 3 chilometri di distanza a est del centro abitato di Cellara.

Il terremoto sarebbe stato avvertito in tutta la Calabria, con diverse segnalazioni che sono arrivate principalmente dai social, principalmente dai comuni di Lamezia Terme e Catanzaro.

Paura e persone in strada

Il terremoto di Cellara non avrebbe causato feriti né tantomeno vittime tra la popolazione del comune dell’epicentro o delle zone circostanti, stando alle prime notizie che arrivano dalla zona colpita.

Non è stato segnalato, almeno per il momento, nessun danno nemmeno agli edifici, anche se ulteriori verifiche a quelli più a rischio saranno eseguite durante la giornata di domani lunedì 28 ottobre.

Paura invece tra gli abitanti del comune di Cellara. Alcuni di loro, subito dopo aver avvertito la scossa di terremoto di magnitudo 3.7, sarebbero scesi in strada, uscendo dalle loro abitazioni per paura di crolli.

Sciame sismico a Cellara

Nei minuti successivi alla prima scossa di magnitudo 3.7 a Cellara, si sono susseguite una serie di scosse di assestamento di intensità inferiore che hanno dato vita a uno sciame sismico, come segnalato dal servizio di monitoraggio dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

La terra ha continuato a tremare per più di 40 minuti con altre 5 scosse, tutte di magnitudo tra il 2.1 e il 2.7 e di profondità di circa 20 chilometri, molto simile alla prima scossa avvertita in serata nella zona.

Anche in questo caso non si segnalano danni agli edifici, feriti o morti. L’epicentro sembra essere sempre lo stesso: i dati dell’ Ingn infatti riportano sempre una distanza di 3 chilometri dal centro abitato di Cellara.