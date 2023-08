Terremoto di magnitudo 3.5 in Sicilia tra Palermo e Caltanissetta: epicentro a Villalba. La situazione

Nel giorno in cui, in Cina, un violento terremoto ha provocato il crollo di diversi edifici e numerosi feriti, la terra è tremata anche in Italia. Una scossa di terremoto si è registrata, infatti, nelle prime ore del mattino di domenica 6 agosto in Sicilia.

I dati del terremoto in Sicilia

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata alle ore 6,34 del mattino di domenica 6 agosto tra le province di Palermo e Caltanissetta.

L’epicentro è stato localizzato a 1 km a ovest di Villalba, in provincia di Caltanissetta, e a 10 km da Valledolmo (nella provincia di Palermo). Il terremoto, in base a quanto reso noto dall’Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), è avvenuto a una profondità di 7 chilometri.

Fonte foto: iStock - adventtr

La situazione dopo il terremoto

Al momento, stando a quanto riferito dall’agenzia ‘ANSA’, non si registrano danni a persone o cose.

Il terremoto in Cina

Ben più grave è la situazione in Cina, dove, nella notte tra sabato 5 e domenica 6, si è verificata una violenta scossa di terremoto di magnitudo 5.7. Il sisma è stato registrato nella parte est del Paese e ha causato numerosi feriti. Diversi gli edifici crollati.

L’emittente statale ‘CCTV’. citando le autorità dello Shandong, ha reso noto che sono “almeno 21” i feriti. Secondo una prima stima, ha fatto sapere la stessa ‘CCTV’, sarebbero ben 126 gli edifici crollati in seguito al terremoto di magnitudo 5.7 e alle successive scosse di assestamento.