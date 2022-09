Terremoto di magnitudo 2.4 ad Amatrice: la terra torna a tremare a sei anni dal sisma che distrusse il paese

Sono stati attimo di grande tensione e paura quelli che hanno vissuto questa notte i cittadini di Amatrice, la località laziale in provincia di Rieti che nel 2016 è stata vittima di uno dei più devastanti terremoti della nostra storia recente, un evento che ha completamente raso al suolo la parte vecchia del paese.

A distanza di pochi giorni dalle commemorazioni per il sesto anniversario della prima scossa che sconvolse il Centro Italia – avvenuta alle ore 3:36 del 26 agosto 2016 – gli abitanti della zona sono tornati ad uscire di casa nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 settembre, quando la terra ha ripreso a tremare per alcuni minuti sotto i loro piedi.

Scossa di terremoto ad Amatrice, il terrore degli abitanti nel ricordo della tragedia del 2016

Era da poco passate le ore 2:00 quando un terremoto di magnitudo 2.4 è stato registrato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV). L’epicentro è stato localizzato dagli scienziati proprio ad Amatrice, ma la scossa ha coinvolto anche tutti gli altri comuni della Valle del Tronto che sei anni fa vennero travolti dalla catastrofe. Tra di loro Accumuli e Cittareale (sempre in provincia di Rieti), Arquata del Tronto (nel comprensorio di Ascoli Piceno), Montereale (poco distante da L’Aquila) e la località umbra di Norcia, in provincia di Perugia.

Fonte foto: 123RF

Stando al racconto dei residenti, si sarebbero uditi alcuni forti rumori in sequenza ravvicinata, mentre il pavimento iniziava a muoversi sotto i loro piedi. Per fortuna il tutto è durato solo pochi secondi, ma il terrore è tornato ad occupare le loro menti nel ricordo della tragedia che provocò in tutto circa 41 mila sfollati, ben 388 feriti e oltre 300 morti.

Amatrice di nuovo nella paura: nuova scossa di terremoto di magnitudo 2.4

Poco dopo l’accaduto, i volontari della Protezione civile si sono subito recati sul luogo, raggiunti a pochi minuti di distanza anche dalle forze dell’ordine delle sezioni provinciali. Al momento pare che non ci siano stati danni a nessun edificio, nemmeno quelli maggiormente attenzionati perché ancora instabili dal terremoto di sei anni fa.

In strada anche il sindaco Giorgio Cortellesi, eletto nemmeno un anno fa, che ha voluto controllare di persona che tutti i propri concittadini stessero bene e che non ci fossero stati danni a strade o strutture.