Terremoto ai Campi Flegrei vicino Napoli di magnitudo 3,6: forte boato, tremano i vetri delle finestre

I sismografi dell’Osservatorio Vesuviano hanno registrato alle ore 8,44 della mattinata di domenica 11 giugno una forte scossa di terremoto con epicentro che i vulcanologi hanno localizzato a est di Montenuovo, in prossimità della zona della Starza e di via Fasano a Pozzuoli.

La magnitudo della scossa di terremoto ai Campi Flegrei

La scossa di terremoto è stata di magnitudo 3.6 della scala Ritcher e si è verificata a una profondità di 2.6 chilometri. Assieme a quella dello scorso marzo, di pari grado, è scossa la più forte dal 2005.

La situazione dopo il terremoto

Come riportato da ‘Il Mattino’, il terremoto è stato avvertito in tutta l’area flegrea, da Bacoli a Monterusciello e Quarto. La scossa è stata sentita anche in alcuni quartieri a ovest di Napoli. Le persone hanno dichiarato di aver sentito prima un forte boato e, poi, i vetri delle finestre tremare.

