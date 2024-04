Terremoto ai Campi Flegrei avvertito anche a Napoli: magnitudo 3.9, epicentro al largo di Bacoli

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Una forte scossa di terremoto ai Campi Flegrei ha svegliato l’area circostante e Napoli nella notte di sabato 27 aprile. Paura per diversi residenti, alcuni dei quali sono scesi in strada in seguito al sisma, di magnitudo 3.9. Nell’area più vicina all’epicentro, indicata nel territorio di Bacoli, alcune persone sono scese in strada. Al momento non si segnalano danni né feriti.

Il terremoto ai Campi Flegrei avvertito anche a Napoli

Il terremoto è stato registrato alle 5.44 di sabato 27 aprile. Il sussulto è stato di forte intensità e ha avuto una durata decisamente lunga, come riportato da Il Messaggero.

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha comunicato le coordinate geografiche della scossa: 40.8110, 14.0940 (lat, lon), ad una profondità di 3 km.

La scarsa profondità dell’evento ha fatto in modo che le onde telluriche si diffondessero in un’ampia zona del territorio raggiungendo aree e quartieri della città di Napoli, dove abitualmente non si sentono le scosse del bradisismo.

L’epicentro al largo di Bacoli, nel mare del golfo di Pozzuoli

Diversi cittadini, dai Campi Flegrei al Vomero a Posillipo fino alla zona del centro storico di Napoli, hanno fatto sapere di essere stati svegliati dal sisma.

Nell’area più vicina all’epicentro, attualmente indicata nel territorio di Bacoli, alcune persone sono scese in strada, anche se non vengono, per il momento, segnalati danni né feriti.

Più precisamente, l’evento sismico si è verificato nel mare del golfo di Pozzuoli, esattamente di fronte all’antico castello di Baia.

A partire dalla mezzanotte sono state contate 21 scosse, tutte di intensità bassissima, fino alla poderosa scossa dell’alba seguita da ulteriori minuscoli sismi avvertiti solo dalle strumentazioni.

Le reazioni sui social

“Sto tremando ancora, è stata davvero lunghissima”, ha fatto sapere un utente su X, dove l’hashtag “terremoto” è diventato subito prima tendenza in Italia.

“Naturalmente nella giornata in cui ci si può svegliare con tutta calma, ecco che alle 5.45 il letto si scuote pesantemente“, ha commentato un altro.